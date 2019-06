Kérdés, ebből milyen sokat tudnak tanulni a világbajnokságig

A hét végi helyosztók után eldőlt, a csalódást keltő hatodik helyen végzett a magyar női vízilabda-válogatott a budapesti Világliga szuperdöntőjében, az általunk is titkon remélt győzelmet, ami egyben az első olimpiai kvótát is jelenti, az olaszokat a döntőben egy góllal legyőző Egyesült Államok szerezte meg.

A hollandok ellen pénteken a negyeddöntőben elszenvedett vereség után kicsit át kellett tervezni a célokat, tulajdonképpen már a nyári világbajnokság jegyében folytatni a tornát, hiszen Bíró Attila és a csapat sem azért jött, hogy az 5-8. helyért harcoljon. Némi öröm az ürömben, ha már valami pozitívumot akarunk keresni, a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics kapusa, Laura Aarst parádésan, hatvan százalékkal védett.

Így szombaton egy csalódott csapatnak sikerült Kínát egy góllal legyőznie (hattal is vezettünk), újabb gólzáporos és felejthető mérkőzésen (15–14). A találkozó legjobbjának választott, öt találatot jegyző Szilágyi Dorottya szerint a korábban jól működő védekezésük egyszerűen nincs egyben. A DUE-Maarsk játékosai közül Vályi háromszor volt eredményes, Gurisatti és Horváth nem talált be, Garda ezúttal kimaradt a csapatból.

Nem magyarázkodásképpen, de az új szabályok bírói felfogását is tanulni kell, amire Bíró Attila nemes egyszerűséggel azt mondta, Sherlock Holmes, Poirot és Maigret felügyelő tudná talán egyszerre kinyomozni – de lehet, hogy ők sem – néhány ítéletnek a forrását, hogy mi miért van. S az említett szabályok – amelyek a játék gyorsítását is szolgálják – végett el lehet felejteni az ötgólos meccseket.

Vasárnap Ausztrália ellen reménykedtünk a szép búcsúban, ami sajnos elmaradt, mert a tengerentúliak 12–7-re nyertek. Az első fél­idő után még 5–5 volt az állás, de a harmadik negyedben egy 3–0-ás sorozattal az ausztrálok el is döntötték a találkozót, s megint tíz fölött kaptunk, azaz a védekezés ismét nem volt túl acélos a végjátékra. Ezúttal mind a négy dunaújvárosi pólós csapatba került, közülük Gurisatti volt egyszer eredményes.

– Nem volt annyi idő a felkészülésre, hogy fizikálisan végig bírjunk hat meccset egymás után, és bírjuk olyan tempóval, mint amilyent az ausztrálok játszottak a második fél­időben. A későbbiekben ezen mindenképpen javítani kell, erre lesz időnk, 3-4 hét a világbajnokságig. Ebben kell fejlődnünk és nyilvánvalóan a védekezésben is. Szerettünk volna a négybe kerülni. Nekik és nekem sincs jó kedvem, az tény, de látva a lányok akaraterejét és hozzáállását, biztos vagyok abban, hogy ez jobb lesz. Itt az a kérdés, hogy ebből milyen sokat fogunk tudni tanulni a világbajnokságig, és tudunk-e annyit javulni, hogy az elég legyen a négy közé jutáshoz – mondta Bíró Attila a szövetség honlapjának.

A 7. helyet Kanada szerezte meg Kína 13–10-es legyőzésével. A bronzérmet a hollandokat 10–7-re felülmúló oroszok. A döntőben, a vártnál nagyobb csatára kényszerített olimpiai- és világbajnok USA ­10–9-re verte Olaszországot, ezzel az aranyérem mellé olimpiai résztvételt is szerzett.

A magyar csapat számára most pihenő jön, majd a vb-felkészülés jegyében július 26–28. között a Margitszigeten Olaszország, Hollandia és az Universiade-válogatott társaságában játszik egy tornát.