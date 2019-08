Kercsó Árpád Nyíregyházán

Kercsó Árpád hajója új állomáshelyen kötött ki. A jégkorong mesteredző Nyíregyházára költözött, de ezúttal szó szerint.

Kercsó Árpád az erdélyi Gyergyószentmiklósról települt át 1984-ben Dunaújvárosba. Itt bajnokcsapatot nevelt, majd a későbbiek során az ország több pontján is dolgozott, de mindig Dunaújváros volt a bázisa, itt lakott, ide tért mindig vissza. Ezúttal azonban úgy vállalt munkát a Nyíregyházi Sólymoknál, hogy mindent felszámolt Dunaújvárosban, eladta a székelykapus házát, és az ország másik végébe költözött.

Hogy miért tette mindezt? Nyíregyházán nagyon szimpatikusnak találta a lehetőségeket, a terveket, és az ország másik végéből már nem akart ingázni.

– Nyíregyháza be akar kapcsolódni a magyar jégkorong élvonalába. Amikor először Nyíregyházán voltam, meglepődtem, milyen szép és élhető a város. Kellemes meglepetés volt, ezért is döntöttem mellettük. Tisztában vagyok azzal, hogy a jégkorong most gyenge a városban, de azért jöttem, hogy ez megváltozzon. Most nekiállok toborozni, de nem lesz nehéz, hiszen a városban ingyen viszik az óvodásokat és az iskolásokat korcsolyázni, közöttük biztos megtalálom majd a tehetséges gyerekeket.

Kercsó most az U 14-es és a fiatalabb korosztályokkal kezd el dolgozni, úgy érzi, szép jövő vár a hokira Nyíregyházán.

– Egy százharminc ezres városról van szó, a város vezetői mellettünk állnak, mivel más jeges sportág, például műkorcsolya nincs a városban, jégidőnk lesz bőven. Dolgozni kell, és jönnek majd az eredmények.