Kényszerszünet után újra munkában a futsalosok

Egy új csapat megformálásán dolgozik a Dunaferr DUE Dutrade FC új vezetőedzője, Frank Tamás. A rendelkezésére álló játékosok hamar fölvették a ritmust, ezen a héten már kemény munka folyt a sportcsarnokban.

Az első napok tapasztalatairól Frank Tamás edzőt kérdeztük: – Az első néhány nap egyrészt az ismerkedésé, másrészt az alapos átmozgatásé volt. A gárda többségét fiatalok adják, így sokat kell tennünk azért, hogy fizikálisan is rendben legyenek. Az eddigi felkészülésünk jó eredményeket hozott, gond nélkül, rendben dolgoztak a srácok. Az életkori adottságaik miatt hatalmas rohanásban teltek az edzések, amin majd még alakítunk, hogy ez a termékeny energia a megfelelő módon hasznosuljon. Összességében pozitív képet kaptam a közösségről. Jelenleg azokkal dolgozom, akikkel a következő szezont tervezem. A keretünkhöz hétfőn csatlakozik a sérüléséből felépülő, nyári igazolásunk, Sánta, és a következő időszakban további játékosok érkezésére is számítunk – adott számot az elmúlt napok munkájáról a tréner, aki a következő hetek edzésnaplójáról is nyilatkozott:

– A jövő hét a „mindennapos” edzésekkel fog eltelni, bőven lesz tennivalónk. Utána még komolyabbra fordul a helyzet, hiszen augusztus 3-ától elkezdődnek a felkészülési mérkőzéseink.

– A jelenleg érvényben lévő szabályozások értelmében, a hazai meccseinken természetesen örömmel látjuk a lelkes szurkolóinkat is.

– E találkozókon azzal a céllal lépünk pályára, hogy lássuk, az elvégzett munka után hol is tart a csapatunk?! Éppen ezért, különböző játékerőt képviselő ellenfelekkel állapodtunk meg. Első alkalommal, augusztus 3-án Újpestre látogatunk, ahol, mint tudjuk, szintén egy most formálódó ellenfél vár ránk. A következő a Szombathelyi Haladás lesz, amelyet 5-ére várunk, másnap a Tolna lesz az ellenfelünk a hazai pályánkon. Augusztus 10-én az Aramishoz megyünk, 13-án a Kecskemét érkezik hozzánk, 17-én adjuk vissza nekik a látogatást. A Ferencvároshoz 21-én utazunk. A bajnokság nyitó fordulójára 28–31. között kerülhet sor. Mint ebből látható: bőven lesz feladatunk!