Kenumaratonon a Dragon Steel

Augusztus első napján a Dragon Steel SE hét versenyzővel állt rajthoz a szarvasi kenumaratonon a kenu 2, a kenu 4 és kenu 4 női kategóriákban. A csapataink IC-4-es kenuban evezték le a távot.

Az 1998 óta megrendezett kenumaraton huszonegy kilométeres vízitúrát jelent, amelynek jelentős része a Körös Kákafoki-holtágán zajlik, de a Szivornya és a Békésszentandrási Duzzasztómű között érinti a Hármas-Körös rövid szakaszát. A viadalt két szárazföldi szakasz (egy 300 és egy 800 méteres) is színesíti. A két átszállás során a hajókat át kell cipelni a következő helyszínre, hogy az evezést tovább tudják folytatni. A versenyen összesen 166 résztvevő indult valamilyen „vízi alkalmatosságban”. A kavalkádot 30 kenu, 14 állószörf (SUP), 8 outrigger és 2 sárkányhajó tette teljessé, ezeket három részletben indították útra. Összesen 59 női és 106 férfi túrázó vágott valamelyik távnak, az egyik állószörfön ott volt a díszvendég, Vereckei Ákos kétszeres olimpiai bajnok kajakos is. A legidősebb résztvevő a 77 éves Pipa Károly, a Dragon Steel SE tagja. A rendkívül jó hangulatú versenyen a Dragon Steel SE versenyzői a nagy meleg ellenére remekül helytálltak.

Az eredmények: amatőr 3-as kategória (6 induló) 1. Dragon Steel SE (Pipa Károly, Varga Béla). Amatőr 4-es férfikategória (8 induló): 2. Next Generation Dragon Steel SE (Illés Zsolt, Körmendi László, Tóth Gergely, Kótai Ferenc), 4. Black and White tiszta női egység Balczó Edit, Krúzs Gabriella, Fekécs Andrea (Körös Dragon SE), Tóth Edit (Dragon Steel SE).

Vezető képünk archív.