Keményen dolgoztak a remek sikerekért

A Nemzeti Versenysport Szövetség február 13-án a Larus Étterem és Rendezvény Központban tartotta az évértékelő gáláját, amelyen a Dragon Steel Sportegyesület tagjait is díjazták.

A Nemzeti Versenysport Szövetség ötvenhat sportágából harminckilenc felelt meg a szigorú díjazási feltételeknek, és érdemelhette ki a legjobb sportolóknak járó elismerő díjazást. A tavalyi esztendő eredményeit tekintve a Magyar Sárkányhajó Szövetség a Thaiföldön szereplő Magyar Nemzeti Válogatott U 18-as „open” legénységet terjesztette fel Az év sportolói címre.

A dunaújvárosi klubot két fiatal versenyző, Bucsi Blanka, Pahocsa Kristóf és Tóth Edit edző képviselte a rendezvényen. A kiváló nemzetközi eredményért díjazott csapat névsora: Bencs Botond, Bucsi Blanka, Dózsa Bálint, Ecsődi Sára, Fischer Péter, Kupsza Gergő, Nagy I. Máté, Pahocsa Kristóf, Potyi Károly, Tiringer Márk, Tóth Edit csapatkapitány és kormányos (Dragon Steel SE), Bíró Krisztián, Jánosi Rihárd (Dunai Sárkányok Vác) és Tóth Laura (Rába Sárkányhajó Club). A Dragon Steel SE elnöke, Tóth Edit természetesen örült a díjnak.

– Ilyen kimagasló elismerésben most először volt részünk, ami hatalmas megtiszteltetés nemcsak a fiatalok, hanem az egyesületünk részére is. A DSSE vezetése is keményen megdolgozott azért, hogy a fiatalok ilyen szinten fel tudjanak készülni. Köszönjük az MSSZ-nek az edzőtáborokban nyújtott szakmai támogatást, a felkészülés alatt velünk tartó és kiutazó szülők, Nyíri Andrea és Bucsi Andrea hatalmas segítségét, de nem utolsósorban az ISD Dunaferr Zrt. támogatását, hogy ezek a kimagasló eredmények megszülethettek.