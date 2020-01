Kemény védekezés lehet a siker alapja

Nem is olyan rég, január 10-én mérkőzött meg egymással bajnoki találkozón az Alba FKC és a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata.

Most ismét találkozik a két együttes, de ezúttal a Magyar Kupa fordulójában. A bajnoki mérkőzésen a Kohász Székesfehérváron szerepelt, és egy góllal (23–22) győzött a megyeszékhelyen. A kupasorozatban a tét a legjobb nyolc közé jutás. A találkozó január 29-én, szerdán, lesz a Dunaújváros Sportcsarnokban 18 órakor.

Mivel a bajnoki találkozót otthon vesztette el az Alba, joggal feltételezzük, hogy a kupában szeretne visszavágni a fehérvári együttes. Ámbár az előjelek talán a Kohásznál jobbak, mivel a legutóbbi fordulóban a dunaújvárosiak a Békéscsabát 32–27-re győzték le, amíg az Alba Mosonmagyaróváron vesztett 30–25-re. Viszont aki ismeri a Kohász vezetőedzőjét, György Lászlót, jól tudja, hogy nála tulajdonképpen nincs abszolút esélyes. Ahogy szokta mondani, szerinte a leg­gyengébb amatőr csapat elleni edzőmérkőzés is ugyanolyan fontos, mint egy élvonalbeli rangadó.

– Éppen azt szeretném a játékosaimnak elmondani, hogy a Fehérvár elleni bajnoki találkozón több átlövésből gólt kaptunk. És ezekre a támadásokra mindenképpen fel kell készülni a szerdai kupamérkőzésen. Az Alba legutóbb 16 gólt dobott nekünk: Mendy és Walfisch nyolcat-nyolcat. A két játékos gólképessége pedig intő jel. Ez azt jelenti, hogy a kemény védekezésünkben nagyon kell koncentrálni. És természetesen a hatékony kapusteljesítmény is nagyon fontos. Egyszóval a hiányosságokat meg kell szüntetni, vagy ezek számát csökkenteni muszáj. A Békéscsaba elleni játékban feljavult a csapat védekezése, és ez döntőnek bizonyult a mérkőzés végén. Amennyiben sikeres a csapat védekezése, akkor utána képzelhető el több gyors indítás, lerohanás. Ezek ma már elengedhetetlenül szükségesek a sikeres szerepléshez. Tehát ezekből következik, hogy akaratban, elszántságban, odafigyelésben nincs különbség a bajnoki és a kupamérkőzés között. Így készülünk a szerdai találkozóra – nyilatkozta lapunknak György László.

A rutinos szélső, Kazai Anita is így gondolkodik: – Nagyon kemény mérkőzésre számítok. Lényeges lesz, hogy az akaratunkat rákényszerítsük a fehérvári csapatra. Mint mindig, most is azt tervezzük, hogy legyünk képesek könnyű gólokat szerezni, de még egyszer mondom, ez elképzelhetetlen kemény, masszív, szervezett védekezés nélkül.