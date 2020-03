Kemény Angyalok a jégen

Ma este a diósgyőri Jegesmedvéket fogadja a dunaújvárosi Angels NJSE. Az alsóházi rangadó előtt az Angyalok szakvezetőjével, Győri Tamással beszélgettünk a lassan véget érő szezonról, valamint a hazai női hoki helyzetéről.

A dunaújvárosi Angels NJSE az utóbbi fordulókban remek formát mutat a női jégkorong U25-ös bajnoki kiírásában. A hölgyek szakmai munkáját a korábban az Acélbikáknál és a Ferencvárosnál is megforduló emblematikus hokis, Győri Tamás irányítja. – Jó a hangulat a csapatnál, hiszen az utóbbi fordulókban remek eredményeket értünk el, ám nem szabad elfelejteni, hogy alapvetően a felsőházba kerülés volt a célunk. Ezt egy gyengébb találkozón, a Fehérvár ellen buktuk el. Ezen már nem kesergünk, minden erőnkkel arra koncentrálunk, hogy ebből az idényből kihozzuk a maximumot.

A lányok remekül dolgoznak, igazi közösséget alkotnak – mondta el lapunknak a vezetőedző, aki a keretről is szólt. – Az idény elején több mint négy sorunk volt. Tehát volt merítési lehetőség. Mivel a női hoki utánpótlása még nem igazán szervezett, így a fiatalok az utánpótlás-korosztályokban a srácokkal játszanak. Így számos meccsnapon dönteni kell, hogy az adott játékos, éppen melyik csapatban játszik. Ez főként a fiatalokra jellemző. Örömteli, hogy kialakult egy masszív mag, amelyre lehet építeni. A helyi hölgyek mellett Kiskőrösről, Kaposvárról, Nyíregyházáról és Debrecenből is járnak hozzánk. A klubvezetőnk Kováts András, aki rengeteget dolgozik azért, hogy az egyesület működjön. Évről évre fejlődünk, és remélhetőleg az utánpótlásból érkező fiatalokat is sikerül eredményesen beépítenünk – fogalmazott lapunknak Győri Tamás, aki a hazai női jégkorong helyzetéről is beszélt: – A válogatott felkerült az elitligába, azaz az A-csoportba, ez óriási lökést adott a sportágnak, a hazai média is egyre többet foglalkozik a lányokkal.

Ez pozitív fejlemény, remélhetőleg hosszú távon is sokan megmaradnak a sportág mellett. Ami a magyar helyzetet illeti, a KMH, a MAC és a Fradi jelenti az élvonalat, ám egyre több feltörekvő vidéki együttes is van. Az edzésmunka nálunk három szintre bontható. Egyrészt vannak a haladók, akik már szinte kész játékosok, náluk a taktika az elsődleges. Az utánpótlásból is jönnek a fiatalok, velük másként kell foglalkozni. Van számos olyan játékosunk, akik már szinte felnőttként kezdtek el foglalkozni a hokival, náluk az alapokkal kell kezdeni. Szép kihívás, de mint korábban említettem, remek a hangulat, jó közösséget alkotunk, és minden jégkorongot szerető szurkolót várunk ma este a KSI ellen.