Kedden az oroszok ellen Világliga meccs jön

A múlt héten kezdte meg a januári, budapesti Európa-bajnokságra való felkészülést a magyar női vízilabda-válogatott bő kerete, amely kedden Oroszországban játszik Világliga-selejtezőt.

A csapatban a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics négy játékosa, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta és Vályi Vanda szerepel, akik a kőkemény, de egyben fantasztikusan sikeres klubszezon mentális erejével felvértezve próbálják meg kiharcolni az Eb-részvételt. Itt jegyezzük meg, hogy a nemzeti csapat január 4–6. között Dunaújvárosban tartja a kontinenstorna főpróbáját a kínaiak, a görögök és a franciák ellen, ami az újjávarázsolt Fabó Éva Sportuszoda nemzetközi debütálása lesz, és egyben a dunaújvárosi sportélet számára egy nagyon komoly elismerés.

Az Eb-főpróba nemzetközi tornája Dunaújvárosban lesz

– Most, hogy falra akasztottuk a klubfürdőruhát, és elkezdtük a felkészülést a felnőttválogatottal, sokan kérdezték, mennyire nehéz vagy éppen könnyű átállni ismét egy más közegre. Szerintem, mivel itt a válogatottban is, ahogy a klubban, ugyanúgy tizenkilenc embernek egy cél lebeg a szeme előtt, méghozzá az Európa-bajnoki aranyérem. Remélem, ebben a rövidebb felkészülési időben a lehető legtöbbet ki tudjuk hozni magunkból, inkabb taktikailag, mert fizikális terhelésre nem sok esély van. Azonban mivel minden nemzetközi bajnokságban ez a helyzet, egyetlen egy lépéssel sem leszünk lemaradva a szűkös idő miatt – mondta Vályi Vanda.

– A tesztek alapján fizikailag nagyon jó állapotban vannak a játékosok, nem ártott nekik, hogy most nem volt hosszabb pihenőjük, ugyanakkor nyilván vannak mentálisan fáradtak is köztük, ők a következő mérkőzéseken kicsit kevesebbet lesznek a vízben – ezt már Bíró Attila szövetségi kapitány nyilatkozta. A szövetség honlapjának adott interjújában megjegyezte, az egyik legnehezebb dolga, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt a pihentetés és a terhelés között, ugyanis előbbi nem mehet az edzésmunka rovására. Hozzátette, nagyjából a hetven százaléka van már meg a végleges, tizenhárom fős Európa-bajnoki csapatnak, de mivel a bő keretből sokan vannak jó formában, várhatóan nem lesz könnyű dolga a szűkítésnél.