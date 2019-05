Katasztrófa helyett jött a harmadik arany

A szlovákiai világbajnoksággal Európában befejeződött a jégkorongszezon. Az utolsó nagy eseményen a finnek 3–1-re legyőzték a döntőben a kanadaiakat. A tengerentúlon még csak most kezdődik a java, a Stanley-kupárt magyar idő szerint kedden hajnalban rajtol az egyik fél négy győzelméig tartó párharc a Boston Bruins és a St. Louis Blues részvételével.

A világbajnoki döntő vasárnap este lapzártánk után Pozsonyban fejeződött be, ahol a finnek folytatták a „csodatevésüket”, hiszen ezúttal is náluk esélyesebbnek tartott csapatot győztek le: Kanadát. Hogy a skandinávok sikere teljesen megérdemelt, azt az is bizonyítja, hogy a vb kiesés szakaszában sorrendben a svédeket (a legutóbbi két világbajnokság győzteseit), az oroszokat (a legnagyobb sztárokkal, a legerősebb játékoskerettel ők érkeztek Szlovákiába) és Kanadát (a sportág tanítómestereit) verték meg.

A juharleveleseket a csoportmeccsek során szintén 3–1-re győzték le, és az nem igazán szokott előfordulni, hogy egy válogatott egy világbajnokságon kétszer is jobb legyen a kanadaiaknál. Ez most megtörtént.

A finálé remek játékot hozott, a kanadaiak szereztek vezetést, majd Marko Anntila, a finnek csapatkapitánya kétszer is eredményes volt. A csatárral kapcsolatban meg kell említeni, hogy a svédek ellen a négy közé jutásért ő egyenlített 4–3-nál, majd a hosszabbításban nyertek 5–4-re, az oroszok 1–0-ás legyőzésénél is ő volt eredményes, a döntőben pedig ő fordított. Hiába volt a kapura lövés 44–22 Kanada javára, hiába hozták le a kapusukat az utolsó négy percre, és szorították be a finneket, nem tudtak az északiak rendkívül szervezett, fegyelmezett és odaadó – olykor a testi épségüket is kockáztatták – védekezésükkel mit kezdeni.

Egyébként a torna során a finnek egy pillanatig sem idegeskedtek, és ha burkoltan is, de azért néha-néha céloztak arra, hogy az aranyérem megszerzéséről sem mondtak le. Filip Saxén, a finnek sportmenedzsere a vb előtt fel is vázolta a jövőképet:

„Minden a negyeddöntőn múlik. Ha ott győzünk, akkor minden rendben lesz, ha viszont kikapunk, az maga lesz a katasztrófa.”

Hát győztek, és elmaradt a katasztrófa, sőt, most Finnország legnagyobb hősei, a következő napokban a finnek tenyerükön hordozzák majd a csapatukat – teljes joggal. Azok, akik lemondták a vb-szereplést, talán most fájó szívvel gondolnak a döntésükre…