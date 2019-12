Karácsonyi ajándék a Fradinak

Az első félidőben jobban játszott, sőt akár le is zárhatta volna a Ferencváros elleni péntek esti bajnoki találkozóját a Dunaferr Dutrade DUE FC gárdája, amelynek megingásait közvetlen riválisa kegyetlenül kihasználta, és el is vitte a három, értékes bajnoki pontot Dunaújvárosból. Az alapszakasz még hátra lévő fordulóin az eddiginél is feszültebb küzdelem várható a felsőházi tagságért.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett! A szezon előtti várakozásokhoz képest eddig meglehetősen szerény teljesítményt nyújtó Ferencváros számára valóban a dunaújvárosi fellépés volt az utolsó lehetőség, amelyen bizonyíthatták: az alapszakaszt a legjobb öt között zárhatják. A számos korábbi újvárosi kedvencet is felvonultató fővárosiak másfél hónap után nyertek ismét – a Dunaferr és hívei legnagyobb bánatára. Dunaferr Dutrade DUE FC – Ferencváros 1–3 (1–0, 0–3) Dunaújváros Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Farkas, Tamási, Bede.

Dunaújváros: Rigó – Klacsák, Fridrich 1, Pál, Sáhó, cserék: Horváth, Németh P., Németh F., Csányi, Faragó, Dorogi, Kolompár, Schnierer, Cseresnyés (k).

Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Ferencváros: Tóth – Öreglaki, Büki, Cseri 1, Bognár 2, cserék: Rábold, Fekete, Hosszú, Dávid, Gergály, Lőrincz, Jenei, Bajusz (kapus). Vezetőedző: Madarász János. Hiába fogadkoztak előzetesen a fradisták, az első játékrész hazai rohamokkal indult. Az alaphangulatot Fridrich Dávidnak az 5. percben érkező remek találata alapozta meg.

Az újvárosiak tehát uralták a pályát, rendre veszélyeztettek, de az ígéretes helyzeteket egyrészt a remek napot kifogó Tóth Gyula, a Ferencváros kapusa semlegesítette, másrészt az egész őszi szezont jellemző módon elpazarolták.

A második húsz percre bánatunkra a Ferencváros magára talált. A játék képén ez inkább kevésbé látszott, de a kapu előtt nem tétlenkedtek – Büki egy és Bognár két találata ezt igazolta.

A hazai csapat játéka szürkébb, egy kicsit lassabb és pontatlanabb lett. Nem álltak le, az utolsó pillanatig dicséretesen harcoltak, de ezúttal eredménytelenül. A zöldek védelmét ugyan rendre átjátszották, de akkor jött az első játékrészt is jellemző betegségük, és persze még ott volt a remek napot kifogó Tóth is a kapuban.

A „mi lehetett volna, ha az egy mérkőzésről eltiltott Szeghy is játszik?” kezdetű fikciós történetbe nincs értelme belevágni, a csapatnak pedig muszáj lesz gyorsan továbblépnie a péntek esti történéseken, hiszen még komoly csaták sora vár az újvárosiakra.

A Ferencváros és a Dunaferr azonos pontszámmal várhatja a folytatást. A következő öt fordulóban, idegőrlő harcok nyomán dől majd el, hogy a mostani öt esélyesből ki lesz az a kettő, aki a felsőházban zárja az alapszakaszt.

Fehér Zsolt, a Dunaferr vezetőedzője így értékelt a lefújást követően:

– Megajándékoztuk karácsonyra a Ferencvárost ezzel a győzelemmel. Az első félidő könnyed sikert ígért, de a másodikban, ahogy már nem először ebben a szezonban, bent ragadtunk az öltözőben. A Fradi két lövésből két gólt lőtt, és innen már nagyon nehéz volt a visszakapaszkodás. Még ekkor is volt esélyünk, de rontottunk: egyéni hibákból ment el a mai meccsünk is.

Madarász János az FTC edzője:

– Az első félidőben a Dunaferr sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint mi. A másodikra viszont feljavultunk. Mi irányítottuk a játékot. Az ellenfelünk az emberelőnyös szituációiban betolt bennünket, és akkor meleg pillanatokat éltünk át. Úgy gondolom, hogy összességében megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést!