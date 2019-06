Kanadai bekk az Acélbikáknál

A 26 éves kanadai Grant Baker is a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapatánál folytatja pályafutását.

A 26 éves kanadai hátvéd Calgaryban született, itt is kezdett el jégkorongozni, majd járta végig a korosztályos bajnokságokat. Junior éveit az Alberta Junior Hockey League-ben (AJHL) szereplő Lloydminster Bobcats együttesénél töltötte, melynek két évig csapatkapitánya is volt, s egyszer a liga All-Star csapatában is helyet kapott. A 2014/2015-ös szezontól az USports kanadai egyetemi ligában szereplő Mount Royal University együttesénél szerepelt, melyet öt éven keresztül erősített, s összesen 128 mérkőzésen lépett pályára, melyeken 33 pontot (6 gól, 27 gólpassz) szerzett.

Az együttes szakvezetése mindenképpen szeretett volna egy védekező típusú hátvédet, s benne találta meg azt a játékost, akire szükség lehet a védelem erősítéséhez. Jól képzett, fizikálisan erős bekk, aki kanadai junior liga mellett az egyetemi bajnokságban is sokat játszott. Az első éve lesz Európában, s nagyon szeretne bizonyítani, míg Acélbikáink vezetése abban bízik, hogy stabil, erős tagja lesz csapatunknak a 2019/2020-as szezonban.

