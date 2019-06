Justin Cseter is visszatér az Acélbikákhoz

A remek munkabírású center a Dunaújvárosi Acélbikák csapatánál tér vissza a pályára. – Írja a csapat honlapja.

Újabb igazolásról tudunk beszámolni együttesünk drukkereinek, s ezúttal egy ismert, korábban az Acélbikáknál is remekül teljesítő játékos tér vissza Dunaújvárosba Justin Cseter személyében. A 30 éves csatárt nem nagyon kell bemutatni, de azért megtesszük azok kedvéért, akik esetleg nem ismerik. Utánpótlás éveit a tengerentúlon, az USHL-ben töltötte, majd egy éves kanadai kitérő után az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) szereplő University of Alabama-Huntsville együttesében játszott 2009-től egészen 2013-ig. Innen a Southern Professional Hockey League-be (SPHL), a Huntsville Havoc gárdájához szerződött, ahol több mint két szezont húzott le, mielőtt áttette volna székhelyét Európába, azonban belül is Magyarországra.

A 2015/2016-os szezonban Miskolcon játszott, majd egy évvel később Dunaújvárosba szerződött, ahol húzóembere volt az Acélbikáknak, az alapszakaszban 40 mérkőzésen 42 pontot (10 gól, 32 assziszt) szerzett, melyhez a rájátszásban 7 meccsen 11 pontot (2 gól, 9 assziszt) tett még hozzá. A 2017/2018-as idényt Újpesten kezdte el, majd innen a szezon közben az SPHL-ben szereplő Birmingham Bulls együtteséhez távozott, ám hat mérkőzést követően, 2018. január 4-én bejelentette visszavonulását. Azóta ugyan mérkőzést nem játszott, de mivel edzésben maradt, remélhetőleg hamar visszanyeri formáját, s mint korábban, úgy a 2019/2020-as szezonban is erőssége lesz a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóinak. Mivel Justin Cseter magyarországi tartózkodása alatt megszerezte az állampolgárságot is, így az egyszeres magyar válogatott csatár nem számít majd légiósnak a DAB keretében.