Júliusban kezdődik a tornacsarnok felújítása

A ´70-es években épült Eszperantó úti csarnokot június utolsó napján ideiglenesen el kell, hogy hagyják a tornászok, mert július elején a szakemberek megkezdik a felújítási munkálatokat. A várhatóan szeptember végéig tartó munka során elbontják a teljes homlokzatburkolatot a nyílászárókkal, illetve a homlokzaton lévő kopolit üvegfallal együtt. A délkeleti homlokzaton korábban már kicserélt ablakokat természetesen visszaépítik, amíg a többi homlokzaton korszerű hőszigetelt ablakokra cserélik a nyílászárókat, illetve a természetes megvilágítás biztosítására az elbontott kopolit üvegfalat nagyméretű osztott üveges nyílászárókra cserélik.

Pintér Tamás polgármester szerint – többi között – egy olyan beruházásról van szó, ami nemcsak környezettudatos, hanem energetikailag is nagy előrelépés.

A szakosztály tornászai a felújítás ideje alatt a régi Bánki iskolát veszik majd birtokba ahhoz, hogy a lehető legjobban fel tudjanak készülni az előttük álló feladatokra. Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető elnöke szerint a három hónapos beruházás végére az egyesület egyik legeredményesebb szakosztálya végre hírnevéhez méltó körülmények között dolgozhat tovább.

Hogy milyen forrásból valósulhat meg a 200 millió forintos beruházás, úgy tűnik a jelenlévők nem tartották érdemesnek szólni, mi azonban megtesszük. A DunaOnline.hu a Magyar Torna Szövetségtől azt a tájékoztatást kapta, hogy ezt az összeget a kiemelt sportágfejlesztés létesítményfejlesztése kapcsán a szövetség biztosítja a Dunaferr Sportegyesület számára, ami már korábban is rendelkezésre állt.

A szezonra így alakult a keret

Kapusposzton „sorcsere” következett be, ugyanis az Európa-bajnok klasszisunk, a holland Laura Aarts úgy döntött, befejezi pályafutását, és hazatérve felsőfokú tanulmányaira koncentrál. Mellette Kiss Alexandra is jelezte távozási szándékat, a harmadik pedig a válogatott alapembere, Vályi Vanda. A csapat többi tagja maradt, nagy fegyvertény, hogy sikerült egyben tartani a keret jelentős részét, akikhez szokás, és a klub filozófiája szerint csatlakozhatnak majd a saját utánpótlásból a legtehetségesebbek. A távozók helyére érkezett Egerből a szintén válogatott kerettag fiatal kapus Magyari Alda, továbbá visszatér a nemzeti csapat másik kulcsembere, Szilágyi Dorottya is a hevesi együttesből. Ő 2012 és 2018 között már szerepelt a kék-narancs csapatban. Rajtuk kívül Szentesről a kapus Lekrinszki Gina érkezik még Dunaújvárosba, valamint az UVSE-ből a kétszeres bajnok és Universiade-győztes Mucsy Mandula.