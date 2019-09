Jól megnehezítette az újonc a dolgukat

A vártnál szorosabb mérkőzésen, egy góllal nyert a bajnoki szezon első meccsén szombaton a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabdacsapata az újonc, ám korábbi klasszisokat is felvonultató III. Kerületi TVE ellen.

Papíron a nyitány nem ígérkezett nehéznek az előző szezon ezüstérmese számára, ám az ellenfél névsorát olvasva, bizony nem egy korábbi klasszis neve szerepel a keretben. Például olyan vízilabdázóké, mint a 2005-ben világbajnok Kisteleki Dóra és Pelle Anikó, vagy éppen a sok nagy csatát megélt Szentkereszti Gabriella, kiegészülve fiatal tehetségekkel.

Ennek ellenére Mihók Attila, a DUE-Maarsk vezetőedzője abban bízott, hogy jobb fizikalitásuk révén felülkerekednek majd a rutinon.

Korábbi világbajnokok is erősítik a III. Kerületi TVE együttesét

Az első negyed rosszul kezdődött, hiszen az Egyesült Államokban is megfordult Crittenden Patríciával nem bírtunk, egymaga ötször vette be a dunaújvárosi kaput, 4–1 után végül 5–3-al zártuk az etapot. A folytatás már jobban sikerült, Gurisatti duplájával gyorsan egyenlítettünk, de előnyt még nem sikerült szerezni a nyolc perc végére. A harmadik felvonásban is fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán végül a záró felvonásban összeállt a védekezés, s a támadások is sikeresek voltak, így Garda, Mahieu és Horváth révén már három góllal vezettünk. Az utolsó négy percben azonban csak a hazaiak találtak be, így végül minimális előnnyel tudott nyerni a DUE-Maarsk.

Ami a többi eredményt illeti, a BVSC a Szegedet (18–9), az FTC pedig a Tatabányát győzte le simán (17–7), s a címvédő UVSE is alaposan megszórta a Honvédot (28–2). A tovább erősödő Eger – ide igazolt Dunaújvárosból Menczinger Kata is – viszont csak szoros csatában tudta otthon tartani a két pontot (8–7).

– Szoros meccsre számítottunk, de abban bíztunk, a második félidőben kijön az, mennyivel többet edzünk. Azonban látszott az is, hogy sok és jóval fiatalabb játékosunk van az ellenfélnél, azaz nincsen még akkor rutin, ami eddig nem volt ennyire jellemző. Az alapozásnak még nincsen vége, ezért erre a meccsre nem készültünk külön. Nem vagyok csalódott, hiszen nyertünk, de nyilvánvaló a mi céljaink mások, és ez a teljesítmény még nem ütötte meg azt, ami a tervünk – értékelt Gurisatti Gréta. A dunaújvárosiak szombaton a Honvéd otthonában folytatják a bajnokságot.