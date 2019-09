Jól kezdett a junior csapat

Teljes a nagyüzem a jégkorong utánpótlás-bajnokságokban. A Dunaújvárosi Acélbikák csapatai is harcban állnak.

Hét utánpótlás-korosztályban kezdődött el a szezon, bár van még olyan csapat, amelyik nem mutatkozott be. Ami a dunaújvárosi drukkerek számára jó hír, a DAB minden korosztályban megtalálható. A juniorok (U 21) között a dunaújvárosiak már három mérkőzést játszottak, két győzelem és egy vereség a mérlegük. A negyedik helyen állnak a kvalifikációban, amelyben tizenegy csapat vesz részt. Az ifjúságiak (U 18) öt meccsükből csak egyet nyertek meg, legutóbb idegenben 7–6-ra verték az Óbuda HA-t. Ezzel a kvalifikáció tizennégy tagú mezőnyében a tizenkettedikek.

A serdülők az alapszakasz B csoportjában szerepelnek, vasárnap 16–1-es győzelemmel mutatkoztak be a KSI ellen (lásd keretes írásunkat).

A kölyökbajnokságban (U 14) a DAB két csapattal indul, de sem az A, sem a B csoportban szereplő alakulat még nem lépett pályára.

Az előkészítők (U 12) pontvadászatába is két együttessel neveztek az Acélbikák. Itt a „rendes” szabályoknak megfelelően játszanak a csapatok, de az eredmény nem számít, a jegyzőkönyvbe minden mérkőzés 0–0-val kerül be. A miniknél (U 10), a szuperminiknél (U 8) is ugyanez a szabály, annyi különbséggel, hogy ők két pályát kialakítva, keresztben mérik össze a tudásukat.

Évekkel ezelőtt azt a szabályt, miszerint az U 12-ben és onnan lefelé nem számít az eredmény, nem jegyzik azt, kik lőtték a gólokat, a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) azért hozta, hogy az edzők ne eredménykényszer alatt játszassák a gyerekeket, hanem a sportág élvezetéért.

Ebben az idényben újdonságot vezetett be az MJSZ. Kiírták a 3×3-as bajnokságot (serdülőktől lefele), vagyis, amikor a jé­gen nem a megszokott öt-öt hokis van csapatonként, hanem csak három-három. Ez azon városok csapatainak kedvez, ahol nincs szabványméretű pálya, de így ők is tudják versenyeztetni a gyerekeiket.

Az egész rendszert nézve, a legnagyobb mezőny az előkészítőknél van, hatvanegy gárda. Ezt a számot biztos, hogy túlszárnyalják majd a legkisebbek (U 8-U 10), mert hagyományosan ezekbe a korosztályokba nevez a legtöbb klub, valamelyik három csapatot is indít.