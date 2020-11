Jobban kell koncentrálni

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata tegnap este a Debrecent fogadta az Erste Ligában.

Egy remek formában lévő Debrecen érkezett tegnap Dunaújvárosba, és talán azzal sem nyúlunk nagyon mellé: a találkozó esélyese inkább a hajdúsági csapat volt, mint az Acélbikák.

Dunaújvárosi Acélbikák – DEAC 3–5 (0–1, 2–1, 1–3)

Vezette: Rencz, Timár, Bencze, Muzsik.

DAB: Hughson – Kovács B., Nilsson, Azari, Pihlqvist, Török – Dósa, Phillips, Dansereau 1, St Pierre (1), Szappanos – Hruby, Lencsés, Gebei G., Mazurek (1), Pozsár – Jakabfy, Mestyán (1), Németh P. (1), Tamás, Pinczés O. 1 Vezetőedző: David Leger.

DEAC: Gönczi (1)- Kloz (1), Vokla, Izacky 2, Dalecky, Novotny – Kiss R., Sándor, Hári, Pestunov, Kuleshov – Filbrandt (1), Kiss P. (1), Mazzag, Szűcs 2 – Sándor, Berta, Molnár, Kozma. Vezetőedző: David Musial.

A mérkőzés előtt David Le­ger, a dunaújvárosi csapat kanadai edzője elmondta, hogy fegyelmezetten kell játszaniuk, a korongot pedig meg kell becsülniük. Nos, ebből sokat nem láthattak a dunaújvárosi drukkerek a mérkőzés elején… A DAB-nak nyolc perc kiállítást „sikerült” összehoznia, és nagyon sok volt a pontatlan átadás a csapat játékában.

A debreceniek éltek is a hazaiak megingásaival, és a 18. percben Szűcs révén megszerezték a vezetést.

A második harmadban kiegyenlített volt a játék, különösebb veszélyeztetések nélkül, talán érdemes megemlíteni, hogy DAB Mazurek révén egy kapufát lőtt.

Üres kapus gól döntött a Debrecen ellen

De hiába ez a kapufa, ha szellős a dunaújvárosi védelem. Szűcs a 28. percben újabb gólt szerzett. Az igaz, hogy Kiss Patrik gyönyörű passzt adott társának, de azt nem szabad elfelejteni, hogy az Acélbikák védelme nem volt sehol.

Az amúgy nem rosszul játszó dunaújvárosi alakulat a 34. percben szépített. Németh Péter és Pinczés Olivér egy remek kontrát hozott össze, és az utóbbi némi szerencsével, de betalált a debreceniek kapujába (1–2). Sőt, négy perc múlva emberelőnyhöz jutott a DAB, amit ki is használt. Nyögvenyelősen álltak fel a dunaújvárosiak, de amikor elkapták a fonalat, érezni lehetett, ebből gól is születhet. Meg is történt: Dansereau gyönyörűen lőtte ki a debreceniek kapujának bal felső sarkát (2–2). A befejező játékrész is egyenlő erők küzdelmét hozta, az 50. percben 3–3 volt az állás. Az 58. percben azután Izacky felfűzte a DAB védelmét, és megszerezte a vezetést. A végén az újvárosiak lehozták kapusukat, de Izacky az üres kapuba is betalált.