Jó úton jár az U 15-ös csapat, a dobogón telelhet

A Dunaújváros PASE U 14 és U 15 korosztályos labdarúgóinak teljesítményeit értékelték az edzők a klub honlapjának.

Bolla János az U 14-es együttes vezetőedzője: – Foghíjas edzéslátogatottsággal vágtunk neki a nyári felkészülésnek, hatvan-hetven százalékos volt ez az arány, de aki ott volt, az próbálta a tudása legjavát nyújtani. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű ez a félév, de ilyen nehézre nem számítottam, ez már nem a Bozsik Program, ez annál egy magasabb szint, amihez még hitben nem értek oda a legények. A tavaszi szezont sokkal keményebben, fegyelmezettebben szeretnénk megkezdeni. A terveink, hogy előrébb legyünk a tabellán és minél több mérkőzést nyerjünk, az önbizalmuk előtérbe kerüljön, és hogy a fejlődésük is töretlen legyen a gyerekeknek. Pár játékosom már a tavasztól Éliás Zsolt edzőhöz kerülhet, eggyel nagyobb korosztályba. Jó kis társaság, és van bennük spiritusz, amit néha meg is mutattak.

Éliás Zsolt az U 15-ös csapat vezetőedzője értékelte az őszi szezont, és ismertette a tavaszi célokat:

– Szinte változatlan létszámban kezdtük meg a felkészülést július közepén. Célként azt tűztük ki a srácok elé, hogy a fejlődésük töretlen maradjon, és próbáljanak meg játékban előrelépni. Azt gondolom, ezeket a célokat sikerült megvalósítani, nyugodtan mondhatom, jó úton jár ez a korosztály is! Ezt az is bizonyítja, hogy a dobogón telelünk és nyolc játékos bemutatkozhatott az U 16-os másod­osztályú bajnokságban is, ahol nem vallottak szégyent! Ennek az alapja az volt, hogy kiemelkedő, kilencven százalék feletti volt az edzéslátogatás. Tavaszra a célok nem változnak, nem feltétlenül eredményben gondolkodom, hanem szeretném, hogy egyénileg fejlődnének tovább a gyerekek. Persze amennyiben ez azzal párosulna, hogy dobogón végzünk, nem lennénk szomorúak!