Jó ritmusban dobálnak az erősödő újvárosi dartsosok

Több mint eredményesen értek célba a Dunaújvárosi Darts Club nyilai a közelmúltban. Az egyesület ifjú reménysége Gévai Péter kiválóan teljesített az ankarai korosztályos Európa-bajnokságon, a felnőttgárda pedig begyűjtötte a megyei kupát.

Négyéves fennállása talán eddigi legsikeresebb időszakát éli a Dunaújvárosi Darts Club, amely soraiban tudhatja az ifjúsági korosztályos válogatott Gévai Pétert és a napokban gyűjtötte be a Fejér Megyei Kupát. Az egyesület vezetője, Körmendi Mihály összegezte lapunknak a közelmúlt legfontosabb eseményeit.

– Kezdjük Péterrel, hiszen remek szezont fut. A közelmúltban csapatban és egyéniben is ötödik helyen végzett az ifjúsági Európa-bajnokságon Ankarában, de azóta már begyűjtött egy harmadik helyet a hazai országos bajnokság múlt hét végén rendezett fordulójában. Most egy 10 ország részvételével zajló nemzetközi sorozatra készül, amelynek következő állomása Budapest lesz. Teljesítményének értékét mutatja, hogy a szövetségi kapitány beválogatta az októberben Kolozsvárott esedékes ifjúsági világbajnokságra is, amelyen mindössze két magyar fiatal indulhat majd. Kétségtelen, korosztályának egyik kiemelkedő tehetsége, aki tudatosan készül, edzésmunkája és hozzáállása példaértékű. Remélem, a jövőben is töretlen lesz a fejlődése – fogalmazott Körmendi, aki a klub további eredményeiről is beszámolt:

– A Dunaújvárosban rendezett záró fordulóban a székesfehérváriakat hat ponttal megelőzve megnyertük a megyei kupát, amelyen idén részt vettek még Seregélyes, Sárbogárd, Pusztaszabolcs csapatai is. Reményeink szerint jövőre Polgárdi is csatlakozik a mezőnyhöz. Fontos kiemelni, hogy ehhez hasonló kezdeményezés nincs az országban, így a szövetségben is felfigyeltek erre a megyei seregszemlére, amely hangulatos, jó versenyeket hozott. Visszatérve az országos bajnokságokra. Jelenleg négy csapattal veszünk részt az NB III küzdelmeiben, de két egységünk is esélyes arra, hogy osztályozót játsszon és felkerüljön a másodosztályba. Ez hatalmas szakmai előrelépést jelentene számunkra. Ami a klub működését illeti, sajnos két szponzorunk is visszalépett, így most kutatjuk a további anyagi forrásokat, várjuk-keressük az esetleges új támogatókat. Jelenleg közel 30 sportolónk van, saját erőből, nagy lelkesedéssel készülünk. Augusztus 20-án, lent leszünk a Szalki-szigeten és a Szent István Kupa keretében dartsversenyre várunk minden érdeklődőt.