Jelentős támogató állt a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia mellé

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia vezetése gőzerővel dolgozik azon, hogy a fenntartható működését biztosítani tudja.

A DKKA ügyvezetése a közelmúltban is több tárgyalást folytatott a lehetséges támogatókkal.

A kohászkézi.hu az alábbiakról ad tájékoztatást:

Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy az egyeztetések első látható eredményeként egy nagyon komoly támogatót sikerült megnyerni a DKKA részére egy olyan ember, Tarány Gábor személyében, aki már hosszú évek óta kiemelt támogatója a Dunaferr SE birkózó szakosztályának és az egyesület egyéb szakosztályainak is.

Éppen ezért nagy büszkeséggel számolhatunk be arról, hogy a mai nappal megállapodást kötöttünk a DAK Acélszerkezeti Kft-vel, valamint a FERR-RÁTA Kft.-vel, méghozzá egy olyan együttműködési csomag formájában, mely szponzorációs és TAO-s támogatást is tartalmaz, több mint 125 millió forint értékben, s ez május 31-éig realizálódik is. Akadémiánk vezetése természetesen nagyon bízik abban, hogy miután egy ilyen komoly támogató bizalmat szavazott a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiának, az itt folyó minőségi munkának, ez további cégeket, magánszemélyeket sarkallhat arra, hogy a DKKA mellé álljanak.