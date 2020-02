Jelentős hátrány a visszavágóra

A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzését játszotta szerdán este az NB II listavezetője, az MTK Budapest otthonában a DPASE együttese.

Lőrincz Emil tanítványai az előző körben is magasabban rangsorolt ellenfelet búcsúztattak, az NB II-ben jelenleg harmadik helyen álló Siófokot, azonban most jóval nehezebb feladat várt rájuk. Főleg, hogy itt már oda-visszavágós a párharc. A fővárosiak az NB I-es DVTK legyőzésével jutottak tovább. A találkozó jegybevételét egy szívtranszplantáción átesett másfél éves kisfiú gyógyulására ajánlotta fel a fővárosi klub, a gyűjtéshez a dunaújvárosi szakmai stáb és a játékosok is csatlakoztak.

MTK Budapest – DPASE 3–0 (2–0)

MTK: Varga – Baki, Fülöp, Nagy, Varju, Bognár, Mezei (Kovács), Cseke (Kata), Katona, Bíró, Prosser (Schön).

DPASE: Pokorni – Kis, Horváth, Hompóth, Puskás, Dorogi, Áman (Al-Sheraji), Kovács, Barna, Busa (Reicheld), Szepessy (Beszterczei).

A hazaiaknál több hiányzó is volt, Kanta, Vass és Palincsár játékára sem számíthatott Michael Boris. A DPASE csapatából pedig Tóth Ákos hiányzott sérülés miatt.

Az első negyed óra kiegyenlített játéka után a 18. percben vezetést szerzett az MTK, egy hazai támadás során a második hullámban érkező Bognár talált be Pokorni kapujába. Rá tíz percre megduplázta előnyét a vendéglátó, egy távoli beadást Bíró a kapufa segítségével fejelt a hálóba. Újabb közel tíz perc elteltével majdnem kaptunk még egyet, szerencsére most a kapufa a vendégekkel volt Prosser szabadrúgása után. A második félidőben az 50. és 53. percben kimaradt két nagy DPASE helyzet, bezzeg Bíró a 77. percben a tizenhatoson belül védőjéről lefordulva gurított a kapuba. Ezzel pedig szinte el is döntötte a továbbjutás kérdését.

A visszavágót jövő héten szerdán 18 órától rendezik meg Dunaújvárosban.