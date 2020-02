Jelen helyzetben ha szombaton nyernek, újabb csodát tennének

Mihók Attilát a DUE-Maarsk Graphics női vízilabdázóinak vezetőedzőjét is meglepte csapata egyenletes és egyben fantasztikus őszi teljesítménye. Erről, a mögöttünk hagyott Európa-bajnokságról, illetve a héten a csapatra váró nagyon nehéz feladatról, a szombati hazai Euroliga-negyeddöntőről – amit több kulcsjátékosa nélkül, a fiatalokra támaszkodva kell megvívniuk – is beszélgettünk vele.

– Ismerem maximalizmusát, de együttese őszi teljesítményében azt hiszem, nem találhat kivetnivalót. Hibátlanul vezetik a bajnokságot, megnyerték a Magyar Kupát az UVSE ellen, és Európa legjobb nyolc csapata közé jutottak. Meglepték ezek az eredmények, főleg, hogy Menczinger is eligazolt a szezon előtt?

– Igaza van, nincs hiányérzetem. Egyedül az Olympia­kosztól kaptunk ki ősszel, de azt hiszem tőlük Athénban vereséget lehet szenvedni. Akár még itt is lehetett volna szorosabb a meccs, azonban méltatlan lenne erről beszélni, amikor ilyen teljesítményt nyújtottunk, nagyon elégedett vagyok vele. Ősszel kiválóan összeállt a csapat, az alapozás milyensége, az elképzelt taktika, a játékosok hozzáállása és felkészültsége összességében nagyon harmonikus rendszert alkotott. Ez bonyolultan hangzik, de egyértelműbben megfogalmazva; beérett az elmúlt évek munkája. Fontos volt a fiatalok teljesítménye, de elsősorban arról volt szó, hogy azok a húzóemberek, akik a szezonra jobb híján, vagy inkább az előzetes terveknek megfelelően nagyobb szerepet kaptak, megfelelő szellemi kapacitással is rendelkeztek ezen meccsek teljesítéséhez. Másként nem lehet ilyen eredményességet felmutatni, mert a forma önmagában ingadozik, azonban ha a fegyelmezettség, a játéknak a taktikai szinten való megértése párosuk hozzá, elképzelhetőek ezek a valószerűtlenül jó szériák. Ilyen volt számunkra az ősz, ezért nem jött túl jókor a szünet. Összességében nézve ezt az időszakot, meglepett engem is a teljesítmény. Elég erősen kiegyenlítődtek az erőviszonyok a bajnokságban, ebből szerencsére jól jöttünk ki. Azért minden találkozónak győzelmi reményekkel álltunk neki, és elvártuk magunktól a sikert, de az, hogy ebből mindet sikerült is behúzni, az remek érzés.

– A fiatalokat említette, a Magyar Kupa döntő ötméteres párbajában olyan magabiztossággal lövöldözték be a büntetőket a kiélezett szituációban, mintha mindig ezt csinálnák…

– Ez nagyon „romantikus történet”, aminek persze örülünk. Azért azon a mérkőzésen huszonöt emberhátránnyal is végig, szinte három-négy góllal vezettünk, a végén a játékvezetői ténykedéssel szemben döntetlenre mentettünk. Utána ez az egy esélyünk maradt, de olyan mentális, szellemi háttér alakult ki a csapat mögött ebben az időszakban, hogy erőt, önbizalmat adhatott nekik. Kiváló végszó volt így nyerni, mert az a koncepció, amit ez a klub képvisel, ismét igazolást nyert, és nagyon jó mentális állapotot adott a folytatásra.

– Említette a lányok remek felkészítését, ami kiváló szakmai csapat munkájának köszönhető. A szezonra dr. Sike Józseffel erősítettek ezen a vonalon, tudatos lépés volt?

– Maximálisan, azt gondolom, nagy jelentősége van az eredményességben. Huszonegy éve edzősködöm, nyilván ennek megvannak az előnyei és a hátrányai is. Igen pozitív változásokat sikerült elérni azzal, hogy az edzések egy részét más habitusú, gondolkodású ember tartja. Ez frissen tartja a figyelmet, a motivációt, de az sem utolsó, hogy taktikailag és technikailag is újszerű elemeket építünk be a képzésbe. Ez ugyanolyan fontos lépés volt, mint korábban Fülöp Tibor edző leigazolása, vagy decemberben Vajda Attila erőnléti tréneré, Szabó Marcella gyúróé, aki szintén pozitív élményt hozott a csapaton belül. S ki kell emelni Kovács József úszóedzőt is, aki olyan következetesen dolgozik, hogy azt is mondhatom, az ő munkájára épül az a fizikális rendszer, ami megadja az együttes alapját. Az eddig elért sikerekben a szakmai stábnak nagyobb része van, mint nekem, nyilván személyi dolgokban én döntök.

– A stáb bővítése összefügg azzal, hogy menet közben kinevezték a szövetség női utánpótlás tehetséggondozó koordinátorának is?

– Nem. Ez inkább szellemi feladat, amit elvállaltam. Elsősorban szakanyagokat készítek, de még nem világos, ezek milyen szinten épülnek be a képzési rendszerbe. Amennyiben ez megtörténik, akkor nyilván nagy elismerés lesz számomra. Egy-két éven belül azért kiderül, a sportág mennyire igényli az elképzelésem alapján végrehajtandó újításokat. Egyelőre ez nem vesz el időt az itteni munkámból.

– Ez a dunaújvárosi modell országos szintű kiterjesztését jelentené?

– Ez oda-vissza ható rendszer. Amit országosan elképzelek, azt Dunaújvárosban is mélyebben meg kell valósítanunk, de mindenféleképpen a mi modellünkre épülne ez a rendszer. A szakmai vezető, dr. Faragó Tamás részéről nagy a támogatottság, nyilván a kényes kérdés az lesz, amikor ennek a programnak az életbe léptetéséhez források kellenek, akkor mennyire áll mögénk a szövetség vezetése és tudja ezt támogatni.

– Ugorjunk egyet, a három játékosával felálló magyar válogatott harmadik lett az Eb-n. Ön ezt miként értékeli, annak tükrében, hogy a célként kitűzött győzelem mellett nem sikerült olimpiai kvótát szerezni?

– Előzetesen is azt gondoltam, a spanyolok régóta kiváló rendszerben dolgozva esélyesei ennek az Eb-nek, amit meg is nyertek. Ehhez képest számomra verhetőnek tűntek, sajnos ez a csoportban igazolódott, amikor a hollandok legyőzték és ezzel a mi águnkra sodorták őket. Az elődöntőben jó meccset játszottunk velük, és reménykedhettünk abban, sikerül túllépni rajtuk, de végül nem tudtunk. Ezzel elszállt a kvóta, maradt a harmadik hely lehetősége. Ám ha azt nézzük, Magyarországon melyik csapatnak van ilyen medálja úgy, hogy a kérdést jogosnak tűnve fel tudjuk tenni, csalódottak vagyunk vagy elégedettek, akkor a kérdésben ott a válasz. Egy ilyen éremnek ma már nagyon kell örülni, nyilván árnyalja a helyzetet, hogy ehhez nem adtak olimpiai indulást. Szerintem olyan hangulatban sikerült zárni a kontinenstornát, hogy esélyesek vagyunk a két ötkarikás hely egyikére a pótkvalifikációs versenyen, hiszen a többi riválist nézve, mi végeztünk a legjobb helyen Budapesten.

– Ahol a játékosai már nem epizódszereplők voltak.

– Én még inkább kulcsfigurákként szerettem volna látni őket, de persze ez a szövetségi kapitány hatásköre. Az más kérdés, hogy sajnos Gurisatti a spanyolok ellen megsérült, március elejéig nem is tud játszani sem nálunk, sem a válogatottban. Vályi Vandának kardiológiai problémája adódott a bronzmeccs előtt, a mai napig nem tudott csatlakozni hozzánk. Éppenséggel így nem vagyunk nagy nyertesei ennek az Eb-nek, mindamellett örülünk a bronzéremnek.

– Ha már „kórház a város szélén”, az említett két játékos mellett további hiányzói is vannak. Jelen pillanatban még nem tudni, szerdán és csütörtökön kell-e bajnokit játszaniuk, de nem emiatt fájhat a feje, hiszen szombaton 17 órától itthon jön az Euroliga negyeddöntő első meccse az orosz Uralochka ellen. Ilyen helyzetben mit lehet, tud csinálni?

– Nem egyszerű a helyzetünk, a két említett játékoson felül a szintén válogatott-kerettag, Horváth Brigitta egy hete kórházban fekszik vesemedence-gyulladással, Mahieu pedig csütörtökig antibiotikumos kúrán van, mert beteg. Így a fiatalokkal is bátran kiállok ellenük! Persze az is benne van a pakliban, nem nyerünk, s már most elúszik a továbbjutás. Ám az is lehet, azok az ifjak, akikre a későbbiekben nagy feladatok várnak, például Brezov­szki, Szellák, Huszti, Szabó, Sajben N., és most nekik kell játszaniuk, megmutathatják újra a tudásukat. Fizikálisan felkészültek erre, mentálisan meg ezeken a meccseken lehet tanulni. Elsősorban azt szeretném, ne dőljön el a továbbjutás már most, illetve mégis megtörténhet, csak ne az oroszok javára.

– Előny lehet abból, hogy az ellenfél biztos nem a fiataljainkra készült?

– Azért ezt túlzás, ebből előnyünk nem lehet. Nem azért, mert nem jó játékosok, hanem az Uralochka nagyon kvalifikált csapat. Aki nézte az Eb-t látta, az orosz válogatott két legjobbja az ő játékosuk volt, na, most ezeket az embereket kell Brezovszkinak és Szelláknak semlegesítenie. Gyönyörű kihívás előtt állnak. Óriási dolog lenne, ha sikerülne szoros eredménnyel zárni. Amennyiben pedig nyernénk, akkor újra nagybetűkkel írhatnánk le, hányadik hihetetlen csodát vitte véghez ez a társaság.