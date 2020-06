Jégről a civil pályára lépett

Volt egyszer egy igen tehetséges testvérpár a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói között, Papp Viktor és Papp Csaba.

Mindketten végigjárták a szamárlétrát, játszottak a magyar korosztályos válogatottakban is. Viktor, a 34 éves báty 2015-ben Franciaországba költözött, ott dolgozik és jégkorongozik. Az öcs Csaba, akit csak Csucsuként ismernek hokis körökben, két éve már a Ferencváros játékosaként, mindössze huszonöt évesen abbahagyta a sportolást. Vele beszélgettünk.

– 2013-ban az Újpestbe igazoltam, a DAB akkori svéd edzője, Stephan Lundh javasolta, keressek egy olyan csapatot, ahol sok a fiatal, és több játéklehetőséget kaphatok, mint Dunaújvárosban. Újpestre kerültem, de ott csak két hónapot voltam, nem éreztem jól magam. A csapat is nagyon gyenge volt, ha jól emlékszem az egész szezonban hat pontot szerzett. Úgy lett utolsó, hogy az előtte végzett FTC-nek hetvenegy pontja volt. Újpestről a Fradiba szerződtem, ahol jól éreztem magam, szerettem itt játszani, már csak azért is, mert a Ferencvárosban az egykori dunaújvárosi csapattársak közül akkor velem együtt szerepelt Lencsés Tamás, Berta Ákos, Mestyán István és Tőkési Lajos is. Négy idényt húztam le a zöldeknél – kezdte a beszélgetést.

– Azután mégis nagyon fiatalon befejezte a jégkorongot. Miért?

– Huszonöt éves voltam, és sok sérüléssel bajlódtam, nem akartam szerencsétlenkedni, és úgy gondoltam, elkezdem a jövőmet, a civil pályámat építeni. Most Dunaújvárosban a JOLA cégnél vagyok üzletvezető-helyettes. De úgy néz ki, hogy a jégkorong is visszatér az életembe. Halász Ákos és Bali Attila szervezett egy csapatot, DAB II néven, amely a tervek szerint ősszel az ob II-ben elindul, és ott én is játszani szeretnék.

– Testvérével, Viktorral tartják a kapcsolatot?

– Mindig összetartó család voltunk, ez apai örökség. Viktorral fontosak vagyunk egymásnak, napi szinten beszélünk, de nemcsak vele, hanem a Mallorcán élő nővéremmel is.

– A családja a közeljövőben gyarapodni fog, hiszen ön is apa lesz…

– Várom már, hogy megszülessen a gyermekünk, nagy kalandként tekintek rá, egy olyan kalandra, amely egy életre szól. Most, hogy a párom, Eszter közel van a szüléshez, már rádöbbentem, mekkora súlya van annak, hogy apa leszek.