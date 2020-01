Javítani az emberelőnyös játék hatékonyságán

Nem így képzelték el a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói az év zárását. Az utolsó három meccsen tizennyolc gólt kapott a DAB, amihez három vereség is párosult. Ennek ellenére továbbra is az első ötben található a tabellán, vagyis a jelek szerint a középszakaszt a felsőházban kezdik a dunaújvárosiak.

Az Újpest ellen 9–3-ra kapott ki hazai pályán a DAB. Elsőre súlyosnak tűnik a vereség, pedig a játék képe nem volt ennyire egyoldalú. Sőt, úgy látszott, a DAB 5–0 majd 6–2 után is visszajön a meccsbe, de végül nem sikerült, ennek legfőbb oka a védekezés szellőssége volt, támadásban nem volt gond, harmincnyolcat lőttek kapura az Acélbikák.

Debrecenben 3–1-re kapott ki Miroslav Ihnacak együttese, ami belefér, hiszen a DEAC otthonában nem könnyű győzni. A hétfői 6–1-es hazai kudarc is súlyosnak tűnik, pedig a DAB végig egyenrangú ellenfele volt a címvédőnek (ezt bizonyítja a 43–43-as kapura lövési mutató is).

Azonban hét emberelőnyt büntetlenül nem lehet senki ellen sem kihagyni. Egyébként sem megy ebben a szezonban az emberelőnyök kihasználása, minden ötödiket sikerült eddig góllá váltani, és ezzel csak a hatodik a mezőnyben a DAB, a Fehérvári Titánok, az UTE, a Schiller-Vasas és a Hokiklub Budapest van mögötte.

Az emberhátrányok számában és az emberhátrányban töltött időben viszont az Acélbikák a „legjobbak”, vagyis a dunaújvárosi a legfegyelmezetlenebb csapat. Ezt pedig egy fiatal, igazából csak két ütőképes sorral rendelkező alakulat nem engedheti meg magának.

Nagy szerencséje a DAB-nak, hogy Garret Hughson személyében egy olyan kapusa van, amely ebben a szezonban már többször is életben tartotta csapatát. A legutóbbi három vereség és a kapott tizennyolc gól sem rontott jelentősen a statisztikáján, a lövések 93,74 százalékát hatástalanította, ezzel második a hálóőrök között. De érdemes kicsit jobban átnézni a statisztikát, Hughson harminckét meccsen több mint 1850 percet töltött a pályán, a gyergyói – szintén kanadai – Jordon Cooke pedig tizenöt mérkőzésen kilencszázhatot, ami azért nagy különbség.

Ha fentieket figyelembe vesszük, akkor Somogyi Balázs talán nem véletlenül nyilatkozta a Fradi-meccs második szünetében, hogy most bemegy az öltözőbe és belerúg a kukába, hátha jobb lesz a hangulat:

– Nem a játékosok ellen szólt a mondatom, hanem annak érdekében, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy 3–1-es hátrányból is lehetőség van győzni, csak be kell lőni a helyzeteket, és kihasználni az emberelőnyöket.

A DAB-nak erre legközelebb január 8-án, jövő héten szerdán a Hokiklub elleni hazai mérkőzésen lesz lehetősége (18 óra).