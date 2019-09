Játékkal adóztak Ongai Gábor emléke előtt a focipályákon

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság pénteken második alkalommal rendezett emléktornát és sportnapot a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégájuk, Ongai Gábor tiszteletére a pálhalmai sporttelepen.

A főhajtás és az emlékezés nehéz percei mellett a vidámság sem hiányzott a napból, hiszen az Gáborra is mindig jellemző volt. Az eseményen a család képviselői mellett többek között jelen volt Balázs Péter dandártábornok, a pálhalmai bv-intézet parancsnoka, Bényei Tamás alezredes, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. foglalkoztatásért felelős ügyvezető-helyettese, dr. Kovács Péter a dunaújvárosi járási hivatal vezetője – aki maga is pályára lépett –, illetve Udvardi Sándor, a ­VÉD-SZ Kft. vezetője is.

Elsőként Sebestyén Mária őrnagy, a Fejér Megyei Rend­őr-főkapitányság megbízott szóvivője ismertette Ongai Gábor rendőri pályafutását, emberi nagyságát, akinek példamutató helytállását a szervezeten belül többször is elismerték. 2018 októberében pedig Dunaújváros közgyűlése posztumusz Dunaújvárosért díjban részesítette.

Majd Suszter Tamás dunaújvárosi rendőrkapitány mondott köszöntőt, aki egyben dr. Varga Péter megyei főkapitány üzenetét is tolmácsolta. Azzal kezdte, hogy bár csak egy sportnapra jöhettek volna össze, nem egy emléktornára. Majd egyperces néma főhajtással tisztelegtek a megjelentek, s a kollégák elhelyezték a megemlékezés virágait Gábor fényképe előtt.

– Szeretném, ha mindenki Gábor vidámságára, a labdarúgás iránti szeretetére emlékezne ezen a napon. Ahogyan a pólókra nyomtatott képen is látszik, kollégánk mindig mosolygós és jókedvű ember volt, így éljen tovább a szívünkben is. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és köszönöm számos támogatónknak, hogy segítségükkel létrejöhetett ez a nap, amely a foci mellett egyéb szórakozási lehetőségeket és egészségügyi állapotfelmérést is kínál – mondta a kapitány.

Ezt követően dr. Kovács Péter, a helyi járási hivatal vezetője nyújtott át csapata nevében a család részére ajándékot, bízva abban, hogy ezzel is segíteni tudják őket. Egyben tolmácsolta dr. Simon László Fejér megyei kormánymegbízott jókívánságait is.

A szomorú percek után aztán a tizennégy csapat birtokba vette a pályákat, hogy nagy csatákat vívjanak egymással. A megyei rendőrkapitányságok és a főkapitányság csapatai mellett a dunaújvárosi mentőállomás, a dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltség, a járási hivatal, továbbá Ongai Zoltán és barátai csapata versengett a helyezésekért. Miközben tartottak az ádáz csaták, a pályák körül felállított sátraknál a gasztronómiai különítmények is munkához láttak, a bográcsok, a tárcsa, vagy éppen a palacsintasütő serpenyők mellett. Amíg a finomságok készültek, addig pedig jól fogyott a zsíros kenyér lilahagymával is.

A tornát végül a Székesfehérvári Rendőrkapitányság csapata nyerte meg, második helyezett Ongai Zoltán és barátainak csapata lett, a dobogó harmadik fokára pedig a Bicskei Rendőrkapitányság együttese állhatott fel.

A sport és az emlékezés mellett ez a nap arra is kiváló volt, hogy a napi rohanás mellett jutott idő beszélgetésekre, jóízű nevetésekre, barátkozásokra. Pont úgy, ahogyan azt Ongai Gábor tette volna.