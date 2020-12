Játék a tanulás jegyében

A futsal NB I 12. fordulójából elmaradt mérkőzését pótolta kedden a Dunaferr DUE Dutrade együttese a Berettyóújfaluval szemben. A listavezető nem sok esélyt hagyott, és elvitte a bajnoki pontokat.

Az, hogy a házigazdák kényszerből megfiatalított módon várták a nagyhírű ellenfél érkezését, már senkinek sem számít meglepetésnek, de hogy a vendégek is bátran nyúltak a saját utánpótlásukban fejlődőkhöz, az már majdnem. Az viszont biztos, hogy a dunaújvárosiakkal szemben nyugodtan megmutathatták a tudományukat: maradt azért bőven a „nagyokból”, akik egy probléma esetén azonnal a segítségükre siethettek volna.

A hazai csapat edzője, Facskó József a mérkőzés előtt leszögezte, a Berettyóújfalu remek csapata ellen az ő fiatal gárdájának óriási megtiszteltetés pályára lépni. A legfontosabb dolguk ezen a találkozón minden részlet alapos megfigyelése, és a tanulás. A vendégek mestere, Mullor Cabrera Sergio őszintén felfedte a lapjait, és elmondta, hogy ez alkalommal egy tisztes helytállást vár a csapatától, amelyben jó néhány fontos embert nélkülözni kényszerült. Fontos célul tűzte ki a játékosoknak, hogy a Kecskemét elleni, hazai pályán kiszenvedett 7–5-ös győzelmük után megtalálják önmagukat, és visszatérjenek a kijelölt útjukra.

Dunaferr DUE Dutrade – Berettyóújfalu 0–5 (0–4)

Dunaferr: Cseresnyés – Perjési, Csányi, Boldizsár, Dorogi. Csere: Gergely (kapus), Schnierer, Kovács, Kürti, Szili, Szabó, Csala, Slett, Danó. Edző: Facskó József.

Az első félidőben a vendégek a tőlük elvárható stílusos, pontos és fáradhatatlan játékukkal fokozatosan felőrölték a hazaiakat. Horváth, Gál, Rábl és Szabó a társaikkal együtt, sakk matt helyzeteket teremtve lőtték meg a góljaikat. A válaszul indított hazai kontrákból Boldizsár, Slett, Dorogi, Kovács előtt is ígéretes helyzetek nyíltak, de Mezei hárította a lövéseiket, más esetben a védelem oldotta meg a problémáikat. Cseresnyés a kapuban a sorozatos bravúrok mellett hozta a jó formáját, a góloknál viszont egyedül maradt. Egy igazi különlegesség, szabálytalanság nélküli játék jellemezte ezt a szakaszt.

A szünet után az előzőnél is harcosabb Dunaferr jött ki, ezért bár a Berettyóújfalu ismét óriási fölényt teremtett, a fehérmezes fiúknak szép kontrákra is jutott erejük! Az egyetlen vendéggól az ellenfél megszámlálhatatlan lövését hozó pergőtűz közben Mauríciót dicsérte. A fiatalokat is a mély vízbe dobó vendégek győzelme ezzel a különbséggel is megérdemelt volt.

A két edző elegáns udvariassággal méltatta az ellenfél csapatát, amire ezen az estén minden okuk megvolt. A vereség változatlanul kellemetlen viselet, és az öt gól nem kevés, ha az ember csapata kapja, de a dunaújvárosi fiatalok minden tudásukat beleadták ebbe a csatába, nem kell szégyenkezniük miatta.