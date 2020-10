Izgalmakban bő győzelem

A győzelme érdekében mindkét fél a teljes tudását bevetette a hétfői esti, lapzártánk után befejeződött Nyírgyulaj – Dunaferr DUE Dutrade NB I-es futsalmérkőzésen, amit aztán a vendégek nyertek meg.

Az első félidőben az újvárosiak már az első percben szögletet harcoltak ki. Klacsák, majd Németh vette tűz alá Dobó kapuját, aki azonnal jelezte, hogy ezen a napon átlagon felüli teljesítmény kell a bevételéhez.

Öt perc után a Nyírgyulaj is gólra törő játékkal jelentkezett. Közülük Csoma, Kondás, Vlasovych, Kicásk és Vass is dörzsölhette a szemét Reve­land, a dunaújvárosi kapus fenomén produkciójával találkozva.

A vendégektől Klacsák, Németh, Hinojosa Montero Antonio, alias Tony, Horváth, Szeghy, Dorogi és Sánta is a tudása legjavával próbálta a közös sikerüket szolgálni. A kiegyenlítetté vált játékot Frank Tamás az időkérésével állította meg a 12. percben. A rövid szusszanás a hazaiaknak is jól szolgált, beszorították a Dunaferr csapatát, amely néhány látványos kontrával, Tony és Sánta bombáival válaszolt.

Három perc múltán Lovas Norbert is időt kért, amiből viszont a Dunaferr legénysége jött ki jobban: záró tüzüket lezárva Horváth átadásából Németh Péter vágta az első hálószaggató gólt: 0–1 a 19. percben. A választ egy sakk-matt helyzetből Klushyn lőtte négy méterről a kapuba, ezzel zárult ez a játékrész.

A második félidőben a fiúk gyakorlatilag hasonló tempóban és fokozottabb elszántsággal folytatták a csatát. Óriási nyomással tett próbát a Nyírgyulaj csapata a vezetésért. Újból Kondás, Csoma, Klushyn és Vlasovych bombáknak állhatta útját Reveland. Egy nehezen követhető kavarodás közben Vlasovych már a gólörömébe kezdett, de a találatot érvénytelennek minősítették. A hangulat még elszántabb lett.

A Dunaferr is magára talált, Szeghy, Tony és Dorogi is hajmeresztő helyzeteket alakított ki, de mint korábban, Dobó ebben a szériában is állta a kihívást. A kegyetlen tempó meglátszott a játékosok pontosságán és a szabálytalanságok számán is. A hazaiak elérték a bűvös hatodik faultjukat, a sokat ígérő büntetőhöz Tony készülődött, aki hatalmas nekifutás után bombagólt ragasztott a kapuba, 1–2 a 31. percben!

Lovas Norbert ismét időt kért, és emberelőnyös játékra váltottak. A vendégek taktikusan reagáltak, nem siették el a dolgot, miközben újabb hatalmas nyomást kellett átvészelniük. Emellett Klacsák, Sánta, Szeghy és Dorogi erejéből a veszélyeztetésre is jutott energia.

Végül az utolsó percben Frank Tamás is időt kért, de a nap gyakorlatának megfelelően, ettől a hazaiak Nagy révén jöttek lendületbe. A finálé viszont a Dunaferré volt, hiszen egy Reveland, Sánta, Tony össz­játék végén az utóbbi érintésével megszületett a saját második, és a csapata győzelmét jelentő harmadik gólja.

Biztosan léteznek ettől színvonalasabb találkozók, de izgalmasabbak ritkán!

A bajnokság állása

1. Haladás 6 5 1 0 18-9 16

2. Berettyóújfalu 6 5 0 1 21-8 15

3. Veszprém 6 5 0 1 25-13 15

4. Kecskemét 6 3 1 2 16-20 10

5. DEAC 6 3 0 3 24-21 9

6. Aramis 6 3 0 3 13-15 9

7. Dunaferr 6 2 1 3 11-12 7

8. Újpest 6 1 1 4 13-19 4

9. Nyírgyulaj 6 0 1 5 9-20 1

10. Ferencváros 6 0 1 5 18-31 1