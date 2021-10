Ivan Rybchik az Acélbikák legfrissebb igazolása!

A fehérorosz szélső a lengyel bajnokságból érkezik Acélbikákhoz.

A 187 cm magas szélső hazájában, Fehéroroszországban kezdett el jégkorongozni. Az évek során több európai klubban is megfordult, játszott Kazahsztánban és Lettországban is, míg utóbbi egy évét a lengyel első osztályban töltötte. A 2021/2022-es szezont a lengyel Zaglebie Sosnowiec csapatánál kezdte, innen érkezik most az Acélbikákhoz, hogy győzelmekhez segítse a csapatot. Ivan a ma este 18.00-kor kezdődő UTE elleni találkozón már be is mutatkozik.

Gólokban és győzelmekben gazdag szezont kívánunk, Ivan!