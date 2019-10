Itthon folytatni az eddigi jó sorozatot

Az NB III közép csoportjának tizenegyedik fordulójában vasárnap 17 órakor a Budapest Honvéd-MFA II együttesét fogadja a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata.

Lőrincz Emil vezetőedző együttese három győztes találkozót követően készül erre az összecsapásra.

– Kecskeméten egy rendkívül stabil csapatvédekezésből próbáltunk minél hamarabb labdát szerezni, ami egész meccsen jól működött. A mostani ellenfelünk is jó formában van, az utóbbi időben jó eredményeket értek el. Azt várom, hogy vasárnap is megbízható lesz a védekezésünk, egységes csapatként játszunk majd. Bízom benne, hogy ezúttal a támadójátékunk hatékonyabb lesz. Úgy gondolom, hazai pályán mi vagyunk a találkozó esélyesei, de sokat kell tenni azért, hogy ez a végeredményben is meglátszódjon.

A legutóbb győztes gólt szerző Csendes Péter is optimistán várja a kispestiek elleni mérkőzést:

– A társakkal arról beszéltünk ezen a héten, hogy ráléptünk egy olyan útra, amiről nem lenne szabad letérnünk. Itthon egyértelműen győzelemre fogunk játszani.

A forduló további párosítása: FC Dabas – THSE-Szabadkikötő, Dunaharaszti MTK – Pécsi MFC, Kozármisleny – Dabas-Gyón FC, Szekszárdi UFC – RKSK, Szentlőrinc – Monor, Kelen SC – Kecskeméti TE, Iváncsa – Taksony SE.