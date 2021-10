Itt az új lehetőség, sikerült erősíteni a játékoskereten

Megkezdheti a hazai csapat a felzárkózását a futsal NB II nyugati csoport 4. fordulójában a Dunaújváros Futsal – PEAC bajnoki mérkőzésen, amit a Dunaújvárosi Egyetem csarnokában játszanak le ma este hét órakor. Az esemény oltási igazolással látogatható.

A vendégek némileg szerencsésebb helyzetben vannak, mint az újvárosiak. A szezon elején járunk, így a három meccsen szerzett egy győzelmük és a 10–13-as gólkülönbségük is jelenleg a középmezőnyben, a 8. helyen tartja őket. Az eddigi eredményeket nézve, talán bizakodva jönnek Dunaújvárosba.

Velük szemben nehéz rajtot vett a dunaújvárosi csapat ebben a szezonban. A nyitó mérkőzésen ebben az osztályban ritkaságszámba menő keretű Haladással szemben nem volt orvossága, az így született veresége nem róható a számlájára. A szintén jó játékerőt képviselő UTE ellen már megvolt a lehetőség a pontszerzésre, de a fölzárkózás közben kapott büntető demoralizálta a csapatot. Legutóbb pedig komoly létszámhiánnyal küzdött. Cserelehetőség híján elszálltak a reményei.

Németh L., Németh T., Nagy, Szili visszatér és Godslovera is számíthatnak

Most már meg kell szerezzék az első pontjukat, de az elszánt terveik nyomán ők inkább a három pont begyűjtésére készülnek. Az esélylatolgatás helyett inkább a hatékonyabb lépésekre szánták el magukat.

Facskó József edző jó hírekkel is tudott szolgálni. – Nagy erővel dolgozunk azon, hogy megerősítsük a csapatunkat, ami remélem, ezen a mérkőzésen már meg is hozza a várt eredményét. Bízok benne, még egyszer nem fordul elő, hogy létszámgondokkal is meg kell küzdjünk egy tétmérkőzésen. Németh Lászlót, Németh Tamást, Nagy Márkot, valamint Szili Szabolcsot sikerült visszaszereznünk, továbbá Godslovera is számíthatunk a pályán. Ők felkészült játékosok, akik a korábbi keretünket kiegészítve, eredményesebb szereplést hozhatnak a számunkra – mondta el lapunk érdeklődésére. BAT