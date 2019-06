Ismét szolnoki válogatón a magyar kajak-kenu sport

Ma kezdődik és csütörtökig tart Szolnokon a II. Felnőtt és Ifjúsági, az I. Parakenu Válogatóverseny. A Dunaferr SE népes csapattal vág neki a seregszemlének, amely számos nemzetközi verseny kvalifikációjáról is dönthet.

A roppant erős hazai konkurenciaharc miatt kíméletlen küzdelem zajlik az idei nemzetközi versenyekre történő kvalifikáció érdekében. A második szolnoki válogatóverseny számos sportoló esetében sorsdöntő lesz. Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerint is központi kérdés, hogy ki képviseli majd hazánkat C2 1000 méteren: „A férfi kenusok ugyanezen számában is hasonló a helyzet, az első válogatót mindössze 0,183 másodperccel nyerte meg a Kiss Balázs, Dóri Bence páros 1000 méteren a Sáfrány Mátyás, Bakó Tamás egység előtt, de a Korisánszky Dávid, Fekete Ádám kettősnek is csupán egy másodperc volt a hátránya a győztessel szemben.

A Kiss, Dóri duó kihívói azonban változtattak a felállásokon: Sáfrány Mátyás Mike Róberttel, Bakó Tamás Korisánszky Dáviddal, Hajdu Jonatán pedig Fekete Ádámmal ül össze, amíg az első válogató negyedik helyezettje, a Lelovics Dávid, Adolf Balázs kettős változatlan felállásban küzd meg a győzelemért. A kenu szakágnál maradva, az ifjúságiak mezőnyében C1 1000 méteren és C2 1000 méteren is rajthoz áll a rácalmásiak kiválósága, Horváth Benedek, aki három hete Szolkon mindkét számban a dobogó tetejére állhatott.