Ismét kikaptak a Bikák a Brassótól

A DAB jégkorongcsapata nyolc nap kihagyás után játszott tegnap este ismét az Erste Ligában, és jégkorongban ritka az ilyen hosszú bajnoki szünet. De a dunaújvárosiaknak talán jól is jött a pauza, hiszen múlt hét szombaton éppen a Brassó vendégeként kaptak ki 9–2-re. Ezúttal 1–3 lett az eredmény.

A brassóiak nincsenek valami jó passzban, mert miután legyőzték az Acélbikákat, hazai pályán 4–0-ra kikaptak a Csíkszeredától, majd hosszabbításban 5–4-re Újpesten, szombaton pedig a sereghajtó Hokiklub Budapest otthonában szenvedtek 5–3-as vereséget.

DAB ­– Corona Brassó 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 1000 néző. Vezette: Halassy, Pálkövi, Korbuly, Bence.

DAB: Hughson – Kovács B., Vuorijarvi, Azari, Dansereau, Mazurek – Baker, Lendák, Silló, Somogyi B., Turcotte 1 – Dósa, Hruby, Németh P., Pinczés O., Subotic – Ráduly, Wéninger, Gebei G., Tamás. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.

Corona Brassó: Polc – Armstrong (1), Stephenson, Bíró G., Fowlie, Gliga – Borisenko 1, Bíró O., Péter (1), Tranca 1, Zsók – Harrison, Mihály E., Bíró M., Molnár Z. (1), Plante – Gajdo T., Szabó D., Gajdó B. Vezetőedző: Pénzes Július.

Az Acélbikák nem kezdték rosszul a találkozót, de összességében az első harmad inkább a vendégeké volt, Hughsonnak többször is nehéz helyzetben kellett beavatkoznia, azonban nagy baj nem volt, hiszen a 6. percben a DAB kettős emberhátrányba került, de sikerült kivédekeznie. De az is igaz, hogy a 14. percben bekapott gólt követően a Bikák megzavarodtak, és nem találták a játék ritmusát.

Sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el az Acélbikák együttese

A második játékrészre vehemensebben jött ki a dunaújvárosi alakulat, mint ahogy az elsőt befejezte. Egyre jobban átvette az irányítást, de a legfontosabb pillanatokban mindig becsúszott egy-egy egyéni hiba. A közönség azonban élvezte csapata játékát, és űzte, hajtotta őket az egyenlítő gól érdekében. A helyzetek megvoltak az egyenlítéshez, sőt, a dudaszó pillanatában lőtt is egy gólt a DAB, de a játékvezetők nem adták meg.

A dunaújvárosaik játékából a befejező húsz percben is csak egy dolog hiányzott, de az nagyon – a gólszerzés, egy lőtt góllal ugyanis nagyon nehéz jégkorongban nyerni, most sem sikerült.