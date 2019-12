Ismét előrébb léptek, az ország legjobbjai között a szakosztály

Eredményességben az előző évet is túlszárnyalva, a magyar bajnoki érmek mellett Európa- és világbajnokságokon is számos dobogós helyet szereztek 2019-ben a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztály korosztályos és felnőttversenyzői. A hétfő esti évzáró ünnepséget a szövetség vezetői mellett egy kenus legenda, a kilencszeres világ-, háromszoros Európa-bajnok, többszörös olimpiai érmes, 37-szeres magyar bajnok, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnökségi tagja, Wichmann Tamás is megtisztelte jelenlétével, aki gitárt ragadva dalra fakadt Vajda Attila olimpiai bajnok edzőnkkel.

A lemezalakító Duna-parti szabadidőparkjában elsőként Pető Zsolt szakosztályelnök köszöntötte az önkormányzat nevében megjelent Barta Endre alpolgármestert, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség képviselőit, a Dunaferr SE ügyvezető elnökét, Mátyás Gábort, az elnökségi tagokat, a sportolókat, edzőket, támogatókat, illetve a média képviselőit. Majd Kubina Ádám, az MKKSZ újonnan kinevezett főtitkára üdvözölte a jelenlévőket. – Mindig öröm Dunaújvárosba jönni egy ilyen sikeres klubba, mint a Dunaferr SE. Az idei évben a hazai világbajnokságon, az ifi Európa-bajnokságon és vb-n, a maraton Eb-n és vb-n, illetve az Olimpiai Reménységek Versenyén képviseltették magukat, ahol nagyon szép eredményeket értek el. Ehhez gratulálok a versenyzőknek és persze edzőiknek a sikeres felkészítéshez. Kívánom, hogy az olimpiai bajnok trénerek, Vajda Attila, Vereckei Ákos és a többi kolléga olyan sikeres versenyzőket neveljenek, mint ők voltak. Az eredményességet mi sem mutatja jobban, hogy idén a klubok országos rangsorában a közel százhetven magyarországi egyesület közül a tizenkettedik helyen végzett a Dunaferr SE, nyolcvan ponttal többet gyűjtöttek, mint előző évben. Ehhez és az itt folyó munkához csak gratulálni tudok – mondta köszöntőjében. Ezt követően Pető Zsolt hosszas, de egyben örömteli kötelességének eleget téve, elsőként ismertette az európai és világversenyeken szerepelt versenyzők – Katona Lili, Máthé Krisztián, az év végén Rácalmásról Dunaújvárosba igazoló Horváth Benedek, Kiss Balázs, Hajdu Jonatán, Hubikné Tarján Éva, Hubik András, Boldis Csenge, Mányi Zsófia, Kulcsár Dorina, Slihoczki Ádám – eredményeit, amelyek aranyérmek, dobogós és pontszerző helyek voltak. – A nemzetközi porond mellett a hazai vizeken is remekeltünk, hiszen a magyar bajnokságokon – a maraton szak­ágat és az összes korosztályt számítva – összesen tizenhét arany-, tizenöt ezüst- és tizennégy bronzérmet szereztünk. Tettük mindezt 167 tagszervezet között, amivel a főtitkár által is említett tizenkettedik helyet szereztük meg összesítésben. Sőt, kenu szakágban a felnőttek között Magyarországon a másodikok lettünk, ami nagy dicsőség. Azt gondolom, ezek az eredmények egy ilyen méretű vidéki klubnak hatalmas eredménynek számítanak. Mert ugyan nem vagyunk sokan, de igen minőségi a versenyzői gárda, s mindent megteszünk azért, hogy ezt a sikerességet továbbra is megőrizzük – fogalmazott Pető Zsolt, aki kiemelte a versenyek sorában a hétszáznál több indulót felvonultató hazai Dunaferr Kupát, amely idén először nemzetközivé vált azzal a spanyol klub részvételével, amellyel kapcsolatot létesítettek a dunaújvárosiak. A szakosztály tervei szerint jövőre még több csapatot invitálnak Európa különböző országaiból. Az élsport mellett egyre népszerűbb a túraszakág is, százötvenen vettek részt a klub által szervezett evezéseken. Pető Zsolt szerint ehhez elengedhetetlen Jiling Krisztián túravezető habitusa, Duna iránti imádata, az a fanatizmusa, hogy ő januárban is képes a zajló jég között evezni, ha másként nem, egyedül, és minden méterét ismeri a folyónak. Az eredmények mellett a fejlesztések terén is van mivel büszkélkedni. Az MKKSZ és az önkormányzat közös beruházásban harmincéves adósságot törlesztve, közel százmillió forintból teljesen megújult a csónakház teljesen lerobbant központi épületének teljes körű belső felújítása. Amiért a kivitelező DVG Zrt.-t csak dicséret illeti, hiszen egy hónappal korábban végeztek a munkával, illetve saját erőből megcsinálták a közel hétszáz négyzetméternyi álmennyezetet az energiatakarékos világítótestekkel. – A fejlesztések terén is megvannak már a 2020-as elképzeléseink, tavasszal beüzemeljük a büfét, aminek bútorzata már be lett szerelve, a szövetség biztosított minket arról, hogy szintén tavasszal lecserélhetjük a régi, elavult öltözőszekrényeket. A legnagyobb feladat pedig, hogy neki szeretnénk állni egy regionális tanmedenceközpont építésének, aminek végén teljesülhet egy újabb álom, a korszerű, fűthető és meleg vizes létesítmény modern felszerelésekkel. A jelenlegi épület szintén nagyon elavult, teljesen, szinte nulla fokra ki tud hűlni pillanatok alatt, ha nem megy a mobil fűtés, a víz ugyanolyan hideg benne, ami nem éppen a legideálisabb a munkához – ismertette. Záró akkordként, hogy stílszerűek legyünk, következett két kenus legenda kicsit más szerepkörben, azaz Wich­mann Tamás – aki súlyos betegsége ellenére is vállalta a felkérést és Dunaújvárosba utazott – Vajda Attila társaságában gitárt ragadott, majd Szent Jupát örökségéből pár nótát eljátszottak és énekeltek. Elismerés a korosztályok legjobbjainak, az edzőknek, támogatóknak Az ünnepségen természetesen nem maradt el a legjobbak elismerése sem korosztályonként, a kiválóság díjakat az érintettek Pető Zsolt mellett Pász Péter szakosztályvezetőtől, illetve edzőiktől, Dolezsál Zoltántól, Molnár Gergelytől és Vajda Attilától (Vereckei Ákos külföldi tartózkodása miatt nem tudott jelen lenni) vehették át párszavas méltatás kíséretében. Elismerést vehetett át: Hubik András, Hubikné Tarján Éva, Katona Réka Sára, Kovács Boglárka, Éberhardt Richárd, Koós Marcell, Perger Máté, Rónai Márton, Decsi Dorina, Horváth Laura, Boldis Csenge, Mányi Zsófia, Horváth Benedek, Pető Ákos, Decsi Márk, Láng Tege Botond, Bencs Botond, Bucsi Bence, Kovács Máté, Kulcsár Dorina, Slihoczki Ádám, Katona Lili, Máthé Krisztián, Kiss Balázs és Hajdu Jonatán. Díj persze járt az edzőknek is, amiket Hajdu Jonatán, Kiss Balázs, Katona Lili és Máthé Krisztián adott át, utóbbi az UTE trénerének, a vele évek óta foglalkozó Gannoruwa Leventének is. Pető Zsolt, Pász Péter és Vass András szakmai munkatárs aztán a Dunaferr SE vezetőjének, elnökségi tagjainak, a támogatóknak, a szövetség, a média, közte a Dunaújvárosi Hírlap és online portálunk, a duol.hu egész­éves munkáját is elismerte és megköszönte.