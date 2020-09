Ismét egy fontos DKKA-győzelem

Végig vezetve nyert a szerdai zárt kapus bajnoki mérkőzésen a DKKA kézilabda-együttese a Boglári Akadémia-­SZISE ellen. Igaz, az utolsó perc izgalmasra sikeredett.

Miután Siófokon a tisztes helytállás, a szerdai újabb bajnoki találkozón már a győzelem volt a cél Vágó Attila tanítványai számára, hiszen egyik közvetlen riválisukkal találkoztak a rácalmási sportcsarnokban.

Ennek megfelelően kezdett a Kohász, négy perc alatt Szalai tripláját és Krupják-Molnár gólját jegyezhettük fel. A folytatásban a boglári fiatalok többször fel tudtak jönni két gólra, 8–6 után aztán következett egy újabb Kohász-roham, ami már biztató előnyt jelentett (11–6). A félidő végéig szép megoldások mellett hibák is jellemezték a hazaiak játékát, azonban a biztos előnyt így is megőrizte a csapat.

A második harminc percet ismét ők kezdték jobban, a fantasztikusan szereplő Szalai, majd Mihály gólja után hatra nőtt az előny. Azonban nem lehetett hátradőlni, ugyanis az ellenfél nem adta fel, ismét megfelezte hátrányát a 45. percre, ezért 21–18-nál Vágó Attila időkéréssel próbált rendet tenni a fejekben. Horváth be is talált, de utána kétszer is mattolták Hlogyikot, így a 47. percre ismét csak kettő volt az előny (22–20). Ekkor megint a DKKA percei következtek, Horváth duplája mellett Román és Schatzl is eredményes tudott lenni, az 53. percben 26–22-re vezettünk. Amikor azt hittük, már nem fenyegeti semmi a győzelmet, hiszen három perccel a vége előtt ötre hízott a különbség (29–24), ekkor jött egy hullámvölgy. Fél perccel a lefújás előtt egyre olvadt az előny (29–28), szerencsére az utolsó hazai támadást Horváth eredményesen fejezte be, így megérdemelten tartotta itthon a két pontot a DKKA alakulata.