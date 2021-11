Ismét egy bizonyítási lehetőség következik

Az elmúlt heti sikerek után talán még a korábbinál is nagyobb kihívás előtt állnak a csapatok a futsal NB II nyugati csoportjának 11. fordulójában. A Dunaújváros Futsal a Tihanyi FC csapatát fogadja a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában hétfőn este hét órától. Az esemény megtekintéséhez védettségi igazolvány szükséges. Az egyetem épületében a maszk viselése kötelező.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal Magyarországra hozná az európai energiaválságot

Dunaújváros – Milyen ellenfél lehet a Tihanyi FC? Eddig azt mutatta, hogy egy jó középcsapatnak mondhatjuk. Hárommal följebb, a hetedik helyen áll az újvárosiak előtt a bajnoki tabellán, mivel két ponttal többet, tizenhármat gyűjtött.

A csapat az utóbbi három bajnoki mérkőzésén előbb otthon verte 4–1-re a Nagykanizsát, majd egy sikertelen nap következett, és 2–1-es vereség a Magyar Futsal Akadémiától idegenben, végül a Szigetszentmiklóst verte otthon 3–2-re. Lényegesen jobban áll a kapott gólok számában, mint a hétfő esti vendéglátó.

A Dunaújváros Futsal játékosairól egy hete bőven volt okunk elismeréssel beszélni, hiszen hosszú idő után biztató játékkal, szép eredmények után előrébb léptek a tabellán. A felsőházi ELTE-BEAC ellen bravúros sikert arattak. Az elvégzett munkában oroszlánrészt vállaltak a legeredményesebb góllövők, Csányi Dávid tíz, Kovács Krisztián hét találatával, valamint Cseresnyés Alex, aki a saját kapujában és a mezőnyben is figyelemre méltóan teljesített.

A legutóbbi eredményes napjukra építkezhetnek ezúttal is. Facskó József edző lelkesedése teljesen érthető volt, aki akkor így foglalta össze észrevételeit, és jelölte meg a követendő utat.

– A legutóbbi szép sikerünk alkalmával alázatos munkával, türelmes csapatjátékkal, és megfelelő időzítéssel használtuk ki az adódó lehetőségeinket. Az eredmény mellett a legfontosabb az volt, hogy a keret és a klub minden tagja, még aki aznap nem állt rendelkezésre, azok is hozzátettek a sikerhez. Ez az igazi erő, amit tovább kell építeni, úgy, hogy minden állomást a helyén kezelünk! Folytatjuk az elkezdett munkát, továbbra is, és reméljük, hogy sok örömet tudunk okozni magunknak és természetesen azoknak is, akik szeretnek bennünket – nyilatkozta.

Perjési Viktor legutóbb egy szenzációs gólpasszal jelentkezett: – Nem szeretnénk túlértékelni az elmúlt hetek teljesítményét, és ugyanígy kell hozzáállni a következő meccsekhez is, mint ebben az utóbbi időszakban tettük.

Szabó Kristóf legutóbb a győztes gólt lőtte, ő így fogalmazott: – Szép volt, jó volt, de nem ünnepeltünk, mert fontos dolgunk van hétfő este is. Egyre jobban megy a játék, hiszen lassan kiismerjük egymást, és kezd beérni a munkánk. Remélem, ugyanúgy fogunk játszani, mint legutóbb, és akkor győzelemmel tudjuk elhagyni most is a pályát.

A bajnokság állása