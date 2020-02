Ismét Dunaújváros–Ferencváros rangadó lesz

Újra Fradi – DAB mérkőzés a jégkorongozók Erste Ligájában. Vagyis ez teljesen nem igaz, mivel szerdán Dunaújváros – Ferencváros meccs volt.

A remek rangadóról már többször írtunk, így most csak a jövővel foglalkozunk, és kiemelt szerepet kap az alsóház küzdelme, mert azt azért nem szabad elfeledni, hogy a felsőház öt csapata a rájátszásban az alsóház első három együttesével folytatja küzdelmet, méghozzá úgy, hogy a felsőház első három csapata ellenfelet választ magának, ami hat gárdát jelent, a maradék kettő pedig egymással játszik. A mai állás szerint a DAB választó, hiszen vezeti a tabellát, de még sok víz lefolyik a Dunán, mire kialakul a végső sorrend.

A felsőházban a legutóbbi fordulóban a Corona Brassó 4–1-re verte a Debrecent, az alsóházban pedig a Gyergyószentmiklós nyert a Hoki­klub vendégeként. (Tegnap is volt két találkozó, de mindkettő lapzártánk után ért véget.)

Ezek a mérkőzések a DAB szempontjából nem osztottak, nem szoroztak. Ami bizonyos, hogy a felsőház öt csapata ott lesz a rájátszásban, és az is, hogy az alsóházból a Gyergyószentmiklós, az Újpest és a Fehérvári Titánok is a mezőny tagjai lesznek. Hogy miként alakulnak a párosítások a folytatásban, az a választókon múlik. A Dunaújvárosi Acélbikák most jól áll, hiszen vezeti a tabellát, és a tegnap esti Csíkszereda – Debrecen mérkőzés eredménye sem tud ezen változtatni, de az is tény, hogy az Acélbikáknak nem könnyű a helyzete a hátralévő fordulókban. Ma utazik a Ferencvároshoz, a mérkőzés 16 órakor kezdődik Pest­erzsébeten, majd a jövő héten hétfőn és kedden Brassóban, illetve Csíkszeredában vendégeskedik. És ha a DAB idei erdélyi szereplését nézzük, túl sok jóra nem számíthatunk, de ahogy mondani szokás, minden rossz sorozat egyszer megszakad. De most ne is nézzünk előrébb, mint a ma délutáni FTC – DAB meccsig, és bízzunk abban, hogy a dunaújvárosiak újabb bravúrt könyvelhetnek el.