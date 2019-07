Ismét a védekezés a legfontosabb elem

György László, a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapatának vezetőedzője nem tagadta: van már nála rajtláz, hiszen július 8-án jön össze a csapat, és az alapozás közepén, július 20-án itthon lejátssza első előkészületi mérkőzését az újonc első osztályú együttessel, a Szombathellyel.

Tehát közeleg az idő, s már az a kérdés is időszerű, hogy melyek azok a szakmai követelmények, játékelemek, amelyekhez máskor is és most is ragaszkodik, ezekből nem enged a mesteredző.

– Kiindulhatunk a legfontosabból: a védekezésből, a visszarendeződésből, majd azután a támadások gyors indításaiból. Meg kell próbálni, hogy minél kevesebb cserével váltsunk, azokat minimalizáljuk. Természetesen a kevés csere feltétele az erre alkalmas csapatszerkezet. Olyan tudás, adottság, vagyis olyan játékosok kellenek, akik ezt végre tudják hajtani. Gondolok például Triscsuk Krisztinára, vagy az új beállóra, Itana Csavlovicsra, és akkor nem hagyjuk ki az új kapust, Zeljana Stojakot sem, aki legutóbb Franciaországban védett. Velük és természetesen a többiekkel megvalósítható a védekezés és a támadás stabilitása. A gyors támadások indításában, a sebességben már léptünk előre.

– Ezzel már érintettük azt a kérdést is, hogy miként látja a most összeálló játékoskeret összetételét, a minőséget…

– Azt gondolom, hogy hasonló lesz, mint a tavalyi volt. A célok is az elmúlt évben kitűzött céloknak megfelelőek, vagyis a középmezőnybe várom a csapatot. Ismerve az ellenfeleket, a többi csapat, például az újonc Szombathely igazolási sorozatát, azt mondhatom, hogy nagyon erős csapatokkal fogunk találkozni ebben a bajnokságban is.

– Fiataljaink már a tavalyi bajnokságban szereztek valamilyen rutint. Joggal mondhatjuk, hogy egy év után nagyobb mértékben lehet majd rájuk számítani?

– Természetesen nem azt várjuk majd tőlük, hogy mérkőzéseket döntsenek el, hanem azt, hogy fontos részfela­datokat oldjanak meg. A csapat szerkezete tehát idősebb és fiatalabb játékosokból fog állni. Azaz építjük fiatalokkal együtt a csapatot, annak jövőjét. Előre nézünk, nem gondolkodunk a múlton. Várjuk az összecsapásokat. A játékosok már a kiadott házi feladatok alapján a július 8-ai találkozás előtt két héttel otthon elkezdték a munkát, tehát nem nulláról indulunk.

– Megkérdezem: milyen csapata lesz ebben a bajnokságban György Lászlónak?

– Úgy gondolom, egy agresszíven védekező, és más-más formációban védekező együttes, amelyik kellő sebességgel, bátran támadja az ellenfél kapuját.