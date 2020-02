Innen szép felállni – a Megyeri úton győzniük kell a Bikáknak!

A jégkorong Erste Liga középszakaszában mutatott biztató összteljesítmény után a dunaújvárosi hívek reménykedve várták a negyeddöntő első két hazai csatáját. Sajnos, csalódniuk kellett...

Szombaton este az újvárosi jégcsarnokban megkezdődött a magyar bázisú Erste Liga 2019/2020-as szezonjának rájátszása. A kilátogató nézők között volt többek között a helyi jégkorongélet egyik emblematikus alakja, a jelenleg Székesfehérváron dolgozó Szélig Viktor, az Újpest korábbi vezetőedzője Szilassy Zoltán, valamint a magyar válogatott szakmai munkáját irányító finn Jarmo Tolvanen is.

A helyi szurkolók is komolyan készültek a „play-off” első derbijére, Azariékat a megszokott hangorkán mellett piros-fehér zászlóerdő fogadta.

Dunaújvárosi Acélbikák – Újpest 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

DAB: DAB: Hughson – Kovács 1, Vuorijärvi, Azari (1), Mazurek, Németh, Hüffner, Lendák, Dansereau, Somogyi, Turcotte (1), Dósa, Hruby, Gebei, Pinczés O., Silló, Baker, Ráduly, Gulácsi, Subotic, Tamás.

Vezetőedző: David Leger.

UTE: Duschek – Henderson (1), Varga (1), Benk 1 (2), Pance 1 (1), Sikorcin 1, Kiss-Ruck, Saukko (1), Ainsworth, Di Diomete, Reed (1), Kovács A., Nagy 1, Nemes, Odnoga, Vincze (1), Godó, Horváth, Kovács S.

Vezetőedző: Baróti Zsolt.

Hosszú párharc lesz ez – jósolták a párválasztás után a hozzáértő szakemberek, és ennek megfelelően óvatos játékkal kezdtek a csapatok, az első komoly helyzet azonban a hazaiak előtt adódott. Somogyi ziccerét védte a korábban Dunaújvárosban is megforduló Duschek. A rutinos játékosok egész sorát felvonultató Újpest rögtön élt is az első emberelőnyös helyzetével Nagy Nilan révén, mindez alig három perc múlva megismétlődött, a 16. percben Benk András is betalált, így 0–2-ről kellett – volna – megkezdeni a felzárkózást. Erre meg is volt az esély, ám Pinczés közeli próbálkozását védte a lilák hálóőre. A második játékrész elején Hughson két bravúrja tartotta játékban a hazaiakat, akik egy négyperces előnyt is veszni hagytak. Ami nem ment előnyből, az sikerült 5 az 5 ellen. Kovács Bronson látványos gólt lőtt Duscheknek. Éledni látszottak a hazai remények, ám a záró harmad is az UTE tervei szerint alakult. A feszült hangulatot csak fokozta a bírók egy-egy véleményes ítélete. Az aranysisakos Sikorcin is betalált, így ismét megléptek a fővárosiak. Támadott a DAB, de minden kimaradt, közte egy 5 a 3 elleni kettős előny is. Az 58. percben Pance is gólt lőtt, így a Bikák már az első találkozón elbukták pályaelőnyüket.

A két szakvezető így értékelt találkozó után:

David Leger, DAB: – A speciális játékhelyzetekben sokkal élesebb volt az Újpest, ez döntötte el a találkozót. Az ellenfél kapuja előtt határozatlanok voltunk, ezen muszáj lesz javítanunk a párharc további mérkőzésein.

Baróti Zsolt edző, UTE: – Kissé óvatosan kezdett mindkét csapat, de a két, emberelőnyös gól után nyugodtan játszhattunk. A második harmadban elkövettünk néhány butaságot, ekkor ránk is jött a DAB, utána rendeztük a sorokat, és igazi csapatmunkával nyerni tudtunk.

Vasárnap délután ismét az újvárosi jégen küzdhettek a felek. A szombaton történtek után érthetően az újvárosiak számára volt nagyobb a tét: még egy hiba és komoly hátrányba kerülnek a párharcban.

Dunaújvárosi Acélbikák – Újpest 1–5 (0–2, 1–1, 0–2)

DAB: DAB: Hughson – Kovács, Vuorijärvi, Azari, Mazurek, Németh, Hüffner, Lendák, Dansereau 1, Somogyi, Turcotte, Dósa, Hruby, Gebei, Pinczés O., Silló, Baker, Ráduly, Gulácsi, Subotic, Tamás.

Vezetőedző: David Leger.

UTE: Duschek – Henderson, Varga, Benk 1, Pance 2, Sikorcin 1, Kiss-Ruck, Saukko, Ainsworth, Di Diomete, Reed 2, Kovács A., Nagy, Nemes, Odnoga, Vincze, Godó, Horváth, Kovács S.

Vezetőedző: Baróti Zsolt.

Sajnos vendégeknek sikerül lemásolni a szombati első harmadot, azaz a 16. percben ismét azt regisztrálhatták az újvárosiak, hogy a taktikusan játszó újpestiek ezzúttal is korán kétgólos előnyt szereztek. Az akarattal nem volt gond, mentek előre David Leger tanítványai. A második játékrész 32. percében azonban végre megtört a jég, Dansereau találatával egy gólt faragtak hátrányukból az újvárosiak. A második harmad vége előtt négy perccel, 4 a 3 ellen támadhattak a Bikák, ám mégis Benk szerzett gólt (1–3).

A harmadik húsz percben sem történt érdemi változás, főként az történt a jégen, amit az UTE eltervezett. A hazai közönség becsülettel hajtotta övéit, ám érezhető volt, ezen az estén nincs meg a kellő lendület a fordításhoz. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az egyre magabiztosabb gárda le is zárta a találkozót, az 54. percben Pance köszönt be Hughsonnak (1–4). A DAB a végén lehozta kapusát, de ezt is az UTE váltotta gólra, Reed üres kapus találatával (1–5).