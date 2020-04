In Memoriam Kőhalmi Tibor

Kőhalmi Tibor

1960–2020

Jó az elnök, jó a csapat! Jégkorongberkekben szállóigévé vált ez a mondat. Kőhalmi Tibor, a Dunaferr SE jégkorongszakosztályának egykori elnöke mondta mindig, ha az Acélbikák győztek, és sokszor mondhatta, hiszen volt olyan szezon, amikor veretlenül lett bajnok a csapat.

Ő volt a Dunaferr jégkorongozóinak vezetője akkor is, amikor 1996-ban az Acélbikák Dunaújváros történetében csapatsportban az első bajnoki címet megszerezték. Sokat tett a dunaújvárosi hokiért, bár korcsolyázni nem tudott, de nagyon szerette a játékot. Szakmai dolgokba sohasem szólt bele, nem szégyellte, hogy a sportághoz nem igazán ért. Viszont azt elérte, hogy az első olyan csapat volt a dunaújvárosi az országban, ahol tudatos marketingmunka folyt, adott a külsőségekre (is), ha a fiúk külföldre utaztak, akkor mindig az egyik, ha nem a legelegánsabb küldöttség volt a dunaújvárosi.

Nagyon fontosak voltak számára a szurkolók, sokat is tett értük, a rendszeres szurkolói ankétokat ő vezette be, hokikocsmát hozott létre, benne rengeteg relikviával.

Elfogult vagyok vele, jó barátomnak mondhattam, sok időt töltöttünk együtt, feledhetetlen utazásokat tettünk szigorúan szakmai szempontok alapján Kanadába, a jégkorong őshazájába. Mivel a családjában senki sem szerette a halászlét, karácsonykor – szenteste előtt – mindig beugrott hozzánk némi bor és egy tányérnyi halászlé erejéig.

Hogy miért beszélek múlt időben? Kőhalmi Tibor hétfőn Németországban, ahova az utóbbi években a munkája szólította, váratlanul elhunyt, hatvanéves volt.

Mit tudunk mondani e hír hallatán? Jó az elnök, jó a csapat!