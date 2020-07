Nagyszámú induló, magas színvonalú verseny, kitűnő rendezés.

Ezekkel a szavakkal lehet jellemezni a II. Adony Tenisz Open páros teniszversenyt. Az eredetileg szabadtérre tervezett eseményt – az eső miatt – ugyan a rácalmási Tenisz Centrumban rendezték. A társasági események sorában is kiemelkedő kezdeményezés ezúttal is nagy siker volt. A kemény csatákban ezúttal a Pásti Mihály–Csík Zsolt- páros bizonyult a legjobbnak, a második helyen végzett Nebucz Márk–Berkesi Elemér-duónak és a harmadik helyre befutó Fábián Ferenc–Faragó Zsolt-kettősnek is okkal tapsolhatott a közönség.