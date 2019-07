Igazolások a rivális együtteseknél

Az élvonalbeli futsalcsapatok is elkezdték a felkészülést a következő szezonra, így menet közben folyamatosan érkeznek a hírek a különböző igazolásokról, a riválisok közül többen is bejelentették már az érkezőket.

A magyar bajnok és Bajnokok Ligájában induló Berettyóújfalu két brazilt is megszerzett. Az egyik új légiós a volt válogatott játékos, Francisco Diece de Oliveira Pereira, azaz röviden Diece. A másik a szintén a válogatott mezt többször is magára öltő Sidnei Maurício Fernandes, röviden Sid.

Az ezüstérmes Kútház Haladás VSE új vezetőedzővel, Juan Ramon Calvo Rodriguezzel kezdte a munkát. A csapat magja egyben maradt és érkezett egy spanyol és egy brazil légiós is. Szintén új trénerrel, korábbi játékosával Ronival folytatja a Fradi, a klub ezenkívül megszerezte a nehéz helyzetben lévő Aramis két erősségét, Büki Baltazárt és Bognár Bencét is.

Szintén a bajnoksághoz kapcsolódó hír: a Szigetszentmiklós nem vállalja az NB I-et, helyette a Kecskemétet kérte fel az indulásra a Magyar Labdarúgó Szövetség.

vezető képünk illusztráció