Igazi vízválasztó találkozó

A férfifutsal NB I. 9. fordulójában a Dunaferr DUE Dutrade csapata ma este 19.35 órától az Aramis SE pályáján vendégszerepel Budaörsön, a mérkőzés újabb nagy küzdelmet ígér.

Mindkét felet ugyanaz a cél motiválja: a felzárkózás az első öt csapat közé, hogy a bajnokság rájátszására már az elegánsabb (és a kiesés rémétől nem fenyegetett) felsőházba kerülhessenek. Ehhez képest a Dunaferr a hatodik helyen áll, három ponttal lemaradva a Kecskeméttől, és eggyel előzve a mai ellenfelét. Az eddigi csatározásokról nem árt tudni a következőket.

Az Aramis SE csapata ezt a szezont a Berettyóújfalu elleni borítékolható vereséggel kezdte, de az azt követő, a Kecskeméttől elszenvedettet már aligha tervezte be magának. A gyógyírt az Újpest elleni otthoni, a Nyírgyulaj elleni idegenbeli és ismét egy hazai siker, a Fradi elleni adta. Ez után az ősz sikercsapataitól elszenvedett vereségek következtek. A DEAC, a Veszprém és a Haladás is legyőzte az együttest. Nyilván most úgy terveznek: mikor, ha nem most kerülnek vissza a jó sorozatukba?!

A Dunaferr DUE Dutrade FC-ről is mesélhetünk nehéz eseteket, amikor önhibájából mentek el olyan meccsei, amelyeket egy kicsit érettebb játékkal döntetlenre is hozhatott volna. Ilyen volt a Veszprém, a DEAC, a Haladás, és még mindig hihetetlennek tűnő módon, a Berettyóújfalu elleni csatája is. Akárhogy is nézzük, ezek a komplett élmezőny. Talán egy ezektől is fájdalmasabb eredményt, egy hazai döntetlent hozott számára a jelenleg előtte álló Kecskemét elleni hazai döntetlenje. Az utóbbi hetekben a sérülések (emiatt ment el a DEAC elleni mérkőzés) és a betegségek tették még nehezebbé a csapat munkáját.

A válogatott Szeghy Szabolcs így foglalta össze véleményét: – A jelenlegi formánkat, a szervezettségünket tekintve talán előrébb vagyunk náluk, de az való igaz, hogy két hasonló képességű csapatként fogunk megmérkőzni. Úgy készülünk rá, mint egy igazi vízválasztó, „hatpontos” meccsre! Nekünk ezek az igazi megmérettetések, hiszen nem az első három-négy csapatot kell legyőznünk a céljaink eléréséért, de természetesen ellenük is mindent megpróbálunk a siker érdekében. A realitás az, hogy mi nyerni megyünk Budaörsre. Én egészségesen tértem vissza a válogatottból, ami egy nagy kérdés, hogy Németh vajon tudja-e vállalni majd a játékot, mert nagy szükségünk lenne rá is. A tudásunk legjavát bedobva, tudjuk hozni ezt a mérkőzést.