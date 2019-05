Igazán tét nélkül: iksz a „kisebbik” Szeged ellen

Az NB III közép csoportjának huszonnyolcadik fordulójában vasárnap este pályaválasztóként gól nélküli döntetlent játszott a SZEOL SC gárdája ellen a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata.

Az első félidőben inkább a vendégcsapat dominált, ám a második játékrészben már a hazaiak is veszélyeztettek.

Dunaújváros PASE–SZEOL SC 0–0

Dunaújváros Stadion, 300 néző. Vezette: Káprály Mihály (Kovács G., Török K.).

Dunaújváros PASE: Pokorni – Puskás G., Hompót D., Kis B., Horváth K., Dorogi R., Barna Zs., Szepessy R., Mundi R. (Kovács B. a 65. p.), Tapiska (Kiss P. a 80. p.), Tóth T. Vezetőedző: Lőrincz Emil.

SZEOL SC: Prokop – Rácz L., Grünwald, Gajág, Pócs, Beretka (Maksimovic a 84. p.), Tomisic (Horváth P. a 75. p.), Ondrejó, Kéri, Kozics, Péter A. (Kalmár F. a 62. p.). Edző: Siha Zsolt.

A találkozó első félidejében a szegediek játszottak fölényben, de a legszebb jelenet mégis Tóth Tibor nevéhez fűződik. Az újvárosiak támadója a tizenhatoson belül két védőt is „befűzött”, majd önzetlenül középre gurított, de Puskás nem találta el a kaput. A második félidőben Szepessy Róbert járt a legközelebb a gólhoz, de lövése a felső lécet találta telibe.

Lőrincz Emil: – Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen a szegedi együttest fizikailag masszív, erős játékosok alkotják. Az első fél­időben nem igazán tudtuk felvenni mérkőzés ritmusát, így a vendégek többet birtokolták a labdát. Ebben az időszakban támadásban csupán egy-két momentumunk volt. A második félidőben már jobban néztünk ki, ekkor már voltak komoly lehetőségeink. Azt is el kell azonban ismerni, hogy az ellenfélnek is voltak gólhelyzetei. Egy harcos mérkőzésen összességében igazságos döntetlen született.

Siha Zsolt: – Az első félidőben kimondottan jól futballozott a társaság, több gólszerzési lehetőségünk is volt. A végjátékban azonban a hazaiknak voltak lehetőségeik.

NB III Közép csoport

1. Szeged-Grosics 28 19 5 4 48–16 62

2. Szentlőrinc 28 17 6 5 46–20 57

3. SZEOL 27 16 6 5 38–15 54

4. Dunaújváros 27 12 9 6 31–18 45

5. Bp. Honvéd II. 28 11 7 10 32–36 40

6. Dabas 28 10 8 10 35–35 38

7. Rákosmente 28 10 8 10 31–34 38

8. PMFC 28 9 11 8 30–29 38

9. Iváncsa 28 9 9 10 42-40 36

10. Kecskemét 28 8 11 9 33–34 35

11. Taksony 28 10 4 14 32–41 34

12. Kozármisleny 28 7 11 10 28–29 32

13. Szekszárd 28 7 9 12 18–29 30

14. Paks II. 28 5 10 13 25–41 25

15. Hódmezőv. 28 6 5 17 21–50 23

16. Makó 28 5 5 18 25–50 20