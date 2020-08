Ifj. Azari Zsolt 17. szezonját kezdi a Bikáknál

Ifjabb Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Acélbikák kapitánya hét végén, a klub hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy folytatja pályafutását, és immáron 17. szezonjára készül a Bikáknál.

– Végigcsináltam 12 hetes nyári felkészülést, a közelmúltban elvégzett teszteredményeim kiválóak lettek, így a következő szezonban is folytatom a játékot. Augusztus 3-án, hétfőn kezdődik a közös munka a csapatnál. A vezetőedzőnk, David Leger listáján jelenleg harminc játékos szerepel. Az első három hétben a szakmai vezetés mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy bizonyítsa, ott van a helye az Acélbikák együttesében – fogalmazott a 33 éves, rutinos játékos, aki kifejtette: – A sok tehetséges fiatalnak köszönhetően nagy harc várható majd a csapatba kerülésért. Az szakmai stáb hamarosan kiegészül egy kanadai kapusedzővel, a gárda táplálkozási tanácsadója pedig a dunaújvárosi Szabó Gréta lesz. Az augusztusi program is összeállt, e hónapban hét edzőmérkőzést játszunk majd. Legfőbb célunk, hogy a következő idényben is kiszolgáljuk lelkes szurkolóinkat.

Az elmúlt hónapokban a DAB a következő játokosok mutatta be. Kapusok: Garret Hughson, Pinczés Bendegúz, védők: Kovács Bronson Zoltán, Daniel Nilsson, Oskar Brändström, Mestyán István, Dósa Krisztián, Hruby Gellért, támadók: Azari Zsolt, Szappanos Dávid, Pinczés Olivér, Keegan Dansereau, Kristofer Pihlqvist, David Mazurek, Németh Péter, Török Viktor.