Idén júliusban elmarad az Aquarius Triatlon, már a jövőt tervezik

Évek óta a város egyik legjelentősebb, legtöbb sportolót és szurkolót megmozgató eseménye volt a nemzetközi mezőnyt is megszólító Aquarius Triatlon, amelynek szervezői a napokban úgy döntöttek, idén nem rendezik meg a rangos seregszemlét.

– Sokáig gondolkodtunk, minden érintettel egyeztettünk, ám végül arra jutottunk, hogy az általunk elvárt minőségben nem tudjuk megrendezni az Aquarius Triatlont – fogalmazott lapunk megkeresésére Makai Gábor, a Dunaújvárosi Triatlon Egyesület ­(DTSE) elnöke.

– Az ok technikai jellegű. Mint arról a helyi sajtó is beszámolt korábban, egy közel egymilliárdos beruházás keretében felújítják a Vasmű út belvárosi szakaszát. A munkálatok pedig várhatóan már júniusban elkezdődnek. A mi triatlonunk kerékpáros versenypályája éppen itt fut át. Többször is egyeztettünk a városvezetés illetékeseivel, valamint több más szereplővel is, ezek után arra jutottunk, hogy e nyáron nem tudnánk a megszokott és a magunk részéről is elvárt színvonalat garantálni a versenyzőknek, így fájó szívvel, de a lemondás mellett döntöttünk. Itt szeretném rögzíteni, hogy ez nem jelenti a versenysorozat végét. Jövőre újra lesz Aquarius Triatlon és duatlon versenyünk is – mondta el a DH-nak Makai, akit a már beérkezett nevezésekről is kérdeztünk.

– Természetesen minden eddig beérkezett befizetést visszautalunk, ám arra is van lehetőség, hogy az idei nevezést átírjuk a következő évre. További kedvezményekben is gondolkodunk, de ez még a jövő. Sajnáljuk, hogy így alakult.