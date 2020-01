Idegenben döntő lesz a védekezés magas minősége

Az igazi szurkoló már csak olyan, hogy egy jóval erősebb ellenféllel szemben is várja a kisebb csodát.

Hátha sikerül csapatuknak megcsipkedni az oroszlán bajuszát, és elrabolni azt a nagyon áhított bajnoki pontot (kettőt?). Tény viszont, hogy ilyen örömteli állapot ritkán adatik ezekben a párharcokban. Ilyen lehetett a legutóbbi Győri Audi ETO – Dunaújvárosi Kohász női kézilabda-mérkőzésen a vendégek, a dunaújvárosiak lelkiállapota. Tehát: hátha…!

Nos, nem sikerült. A papírforma szerint a földkerekség legjobb női gárdája hozta, bármilyen felállásban is a kötelező teljesítményt. Bár szorosan alakult az első félidő (14–10), és ez mindenképpen megsüvegelhető eredmény volt, ám a végeredmény (30–19) már tükrözte a pillanatnyi tudásbeli különbséget. Persze ehhez az is kellett, hogy a Kohász rutinos, gólerős játékosai – Kazai, Szekerczés – is elbizonytalanodjanak, elveszítsék önbizalmukat. De a szakszerű értékelés a szakemberek dolga, mi szurkolók legfeljebb megállapítjuk, hogy a BL-győztes együttessel szemben – morzsányi sértés nélkül is elmondhatjuk – elvékonyodtunk a találkozó végére. Egyébként sem rendkívül acélos a Kohász, már ami az összetételét illeti. Még mindig hiányzik legalább egy átlövő (nagyon várjuk Micijevic teljes gyógyulását), ráadásul Triscsukot egy balhoroggal már a győri ­meccs elején kiütötték a játékból. (A pénteki, Alba Fehérvár KC elleni meccsen kétséges orrsérülése miatt a játéka. A mérkőzés pénteken 18.30 órakor lesz Fehérváron.)

No, de lássuk, olvassuk a szakember, Imre Vilmos sport­igazgató véleményét!

– Valóban büszkélkedhetünk az első félidei játékunkkal. Legalább huszonöt percig fel tudtuk venni a gyors ritmust, a játékot. A második játékrészben pszichésen, mentálisan nem voltunk képesek újítani. Vagyis nem fizikálisan történt ez a szétesés. A végére tehát nem sikerült maradéktalanul az a tervünk, hogy a mérkőzésen részfeladatokat próbáljunk megvalósítani. Természetesen a hibáinkból okultunk, és javában készülünk a pénteki fehérvári bajnoki találkozóra. Ez a mérkőzés, és természetesen a végeredménye nagyon fontos számunkra. Az első osztályú bajnokságban öt-hat olyan gárda játszik, amelyik a másikkal szemben háromesélyes lehet. Nyilván a fehérvári csapat is győzni szeretne otthon. Kevesebb külföldi játékossal rendelkeznek. Főképp ügyes magyar fiatalokkal játszik az Alba, egyre jobb eredménnyel. Számunkra idegenben döntő lesz a védekezésünk minősége. Természetesen a kulcsembereket semlegesíteni kell, valamint a kapusteljesítmény, a gólerősség, a gyorsaság, a minél kevesebb technikai hibaszázalék is nagyon fontos értékmérő lesz – mondta a Kohász sportigazgatója.