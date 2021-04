Huszonkét dobogós hellyel és kiváló egyéni eredményekkel

Óriási egyéni csúcsokkal és összesen huszonkét éremmel zárták a Dunaújvárosi KSE úszói a pénteken este befejeződött 40. Arany Üst úszóversenyt, amelynek rendezésével is elégedett a hazai szakosztály.

Hét arany-, két ezüst- és tizenhárom bronz­érem lett a dunaújvárosiak mérlege a keddtől péntekig tartó versenyen, amelyet külföldi indulók nélkül és a szokottnál jóval kisebb létszámmal bonyolítottak le. Ez huszonnégy klub százkilencven indulóját jelentette, és a magyar Héraklész-válogatott is rajthoz állt, itt Kovács-Seres Hunor képviselte az újvárosi színeket. Azonban már az is örömteli volt, hogy a gyermek és a serdülő korosztály – az idősebbek versenyen kívül indulhattak – számára idén megtarthatták a viadalt.

– Igazán örültek a gyerekek a versenynek, mert nagyon komoly munkát végeztek télen és tavasszal, itt volt az ideje, hogy ezt felmérjük. Az edzőink szerintem elégedettek lehetnek tanítványaikkal. Most is Kovács-Seres Hunor nevének kiemelésével kell kezdenem az értékelést, első éves serdülőként hatból hat futamot megnyert, szenzációs időkkel. Mondjuk, ő nagyon céltudatos, komoly versenyző, mindig kitűzi, mit szeretne elérni, s általában azt felül is múlja. Mellette Horváth Hanna, Horváth István, Kenyér Lilla, Bor Tamás nevét is meg kell említsük, és a váltóink is hozták a dobogós helyezéseket, de a többiek is jól versenyeztek, felülmúlva önmagukat. Akik versenyen kívül álltak rajthoz, ők is szépen teljesítettek, egyéni csúcsokat úsztak – értékelt lapunknak Bene Vera szakosztályvezető.

­Kérdésünkre kiemelte, a verseny rendezése is kiválóan sikerült, már menet közben és a végén is nagyon sok és jóleső elismerést kaptak a résztvevőktől és köszönetet, hogy egyáltalán megrendezték a viadalt. A szabályokat is be tudták tartani, szellősen voltak a medencetérben és az uszodában egyaránt, sehol nem volt zsúfoltság, ez a része is flottul ment. Ünnepélyes eredményhirdetések nem voltak, de a DKSE tagjai a nap végén odamentek a dobogóhoz, felsorolták az eredményeket, átvették az érmeket, és megtapsolták egymást a gyerekek.

A DKSE még nem közölt érmes eredményei.

Csütörtök:

400 m fiú gyors 2005-2006-os korosztály: 1. Kovács-Seres Hunor (magyar válogatott). 200 m fiú pillangó 2007-2008-as korosztály: 2. Markovics Benedek. 100 m lány mell 2006-2007: 3. Horváth Hanna. 200 m fiú mell 2007-2008: 3. Bor Tamás. 200 m fiú mell 2005-2006: 1. Kovács-Seres Hunor (magyar válogatott). 200 m lány hát 2006-2007: 3. Kenyér Lilla. 4×100 m fiú gyorsváltó 2007-2008: 3. DKSE (Kurucz Péter, Markovics Benedek, Kovács Máté, Deményi Zsombor). 4×100 m leány gyorsváltó 2008-2009: 3. DKSE (Szabó Bernadett, Gombos Kerubina, Kántor Viktória, Vass Bianka).

Péntek:

400 m fiú vegyes 2005-2006: 1. Kovács-Seres Hunor (magyar válogatott). 400 m fiú vegyes­úszás 2005-2006: 3. Horváth István. 200 m leány pillangó 2006-2007: 3. Kenyér Lilla. 4×200 m fiú gyorsváltó 2007-2008: 3. DKSE (Kovács Máté, Markovics Benedek, Kristóf Levente, Deményi Zsombor). 4×200 m lány gyorsváltó 2008-2009: 2. DKSE (Eszenyi Léna, Vass Bianka, Gombos Kerubina, Kántor Viktória).