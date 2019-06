Huszonegyedszerre is bajnokok lettek

A városi kispályás labdarúgó-bajnokság Acerbis osztályában ismét a Karmacsi Autó FC csapata nyerte meg a bajnokságot, már a sorozat befejezése előtt három héttel. Összesen huszonegyedik alkalommal, ami igencsak elismerő teljesítmény.

Karmacsi Tamással az örökös bajnok Karmacsi Autó FC névadó támogatójával, a Dunaújváros PASE és a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjával beszélgettünk.

Mondhatom azt, hogy a kispályás foci top menedzserének számít.

– Saját megítélésem szerint nem tartom magamat annak. Annak ellenére sem, hogy már ennyivel a bajnokság vége előtt megszereztük a huszonegyedik bajnoki címünket.

Gyermekfejjel futballkarrierről álmodott?

– Kíváncsi, érdeklődő, mindenbe belekóstoló gyerek voltam. A sportban leginkább a labdás játékokat választottam. Felnőttként is ilyen maradtam. Mindenféle, egymástól teljesen különböző dolgokat tanultam. Sok dologhoz akartam érteni. A labdarúgásban sajnos nem értem el semmiféle büszkélkedésre okot adó személyes eredményt. Lehet, hogy ez is benne van a csapatunk sikertörténetében, és talán pont ezért kell nekik mindig győzniük.

Nehéz lehet a csapatánál próbajátékosnak lenni!

– Szinte baráti társaságnak mondható a mi közösségünk. A legfontosabb, hogy az illető nyerő típusú személyiségként, emberileg is belepasszoljon a csapatunkba. Nagyon fontos, hogy mindenki úgy küzdjön a kitűzött céljainkért, ahogy sokszoros bajnokcsapat soraiban illik.

Ennyi eredmény után elmondható: túlnyerték magukat.

– Bármilyen hihetetlen, de a fölényünk miatt kicsit még én is szomorú vagyok. Huszonnégy éve szerepelünk a városi top bajnokságban. Összehasonlítva a mostanit a korábbi időszakokkal, be kell látnunk, egyre kevesebb fiatal jelenik meg. Emiatt nincsenek annyira kiélezett szezonok, mint régen. Régen tizenkét csapatból szinte mindenki esélyes volt arra, hogy bajnokságot nyerjen.

Mi a következő szint?

– Országos, nagyhírű tornákon szerepelünk, ahonnét már számtalan díjjal tértünk haza. Például említem a Székesfehérváron hagyományosan meghirdetett nemzetközi versenyt, amit tavalyelőtt nyertünk meg. Abban az évben elindult egy olyan országos sorozat, amelyben az első öt helyezett Magyarországot képviselhette a kispályás csapatok Bajnokok Ligájában. A Szlovéniában rendezett eseményen a nyolc közé jutásnál az akkori BL-győztes elleni mérkőzésen estünk ki. Ezt is komoly eredménynek érzem.

A nyerő párossal dolgoznak.

– Minden területen hozzáértő emberekkel szeretek együtt dolgozni. Az ő munkájukat szeretem összehangolni a közös sikerünk érdekében. Közöttük kiemelkedő személyiség Éliás Zsolt, aki nagyon nagy szakmai segítség a focihoz köthető munkámban. Vele beszéljük meg a lehetőségeinket, ezt összevetjük a célkitűzéseinkkel, és meghatározzuk, miben kell erősödnünk. Utána döntjük el az igazolási terveinket, valamint azt, hogy melyik tornákon fogunk indulni a következő időszakban.

S a nagypálya?

– A kezdetektől fogva a Dunaújváros PASE elnökségének oszlopos tagja vagyok. A rám osztott feladatokat mindig elvégeztem. Hogy miért nem vállaltam ott ettől komolyabb szerepet? Ez jó kérdés. Nem kaptam rá felkérést, és magam se jelentkeztem olyan feladatra.

Az ígéreteit betartja?

– Azt gondolom, hogy az a természetes. Valószínűleg ilyen neveltetést kaptam a szüleimtől, amiért ma is büszke vagyok rájuk. A sport mellett az üzleti életben is dolgozok, hiszen a jól működő cégemet huszonegyedik éve vezetem. Ott is nagyon fontos az adott szó ereje. Még akár komoly erőfeszítések árán is tartom magamat a megbeszéltekhez. Ezt a magatartást másoktól is elvárnám, de szomorúan azt is elmondhatom, hogy nagyon kevés olyan üzleti partnerrel találkozok, aki betartja ezt az elvet.

A sokféle feladat mellett létezik szabadnapja?

– Az is előfordul, és amikor csak tehetem, azokat a családommal töltöm. Van egy gyönyörű szép feleségem és két csodálatos, édes kicsi lányom, akikkel nagyon, nagyon szeretek együtt lenni.