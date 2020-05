Húsz éve, hogy új kihívást talált magának, sportolóból edző lett

Mára már nem csak udvariassági formula, amikor a régi barátainkat mind gyakrabban keressük fel a bizakodástól duzzadó „hogy vagy?” kérdéseinkkel. A korábbi dunaújvárosi sportolóink közül az egyik ikont, a férfitornából Pánczél Miklóst is így köszöntöttem.

Ő a Dunaferr SE olimpikon szertornásza volt. A mai szemmel nézve hihetetlenül rangos helyi mezőnyből emelkedett ki. Csak a férfiak közül válogatva és az olimpikonokat számba véve az elődök: Kovács Péter (1980 Moszkva), Paprika Jenő (1988 Szöul). A tényleges pályatársak Supola Zoltán (1996 Atlanta, 1992 Barcelona, 2000 Sidney) Csollány Szilveszter (2000 Sidney – olimpiai bajnok).

A szinte felsorolhatatlanul gazdag, a címeres mezben végigküzdött hazai és nemzetközi sikersorozatáról egy könyvet lehetne és kellene írni. Ezúttal azonban az idei tavaszt beárnyékoló, és őt is szabadságoló világjárvány kapcsán beszélgettünk.

A dunaújvárosi aranykorszak után

– Az év végén lesz húsz éve, hogy új kihívást találtam magamnak. A sportolói karriert lezárva edzőként maradtam a torna világában. Az első kilenc évben Sopronban dolgoztam, azóta Ausztriában az ­ASKÖ Mattersburghoz kötődünk a feleségemmel, Köteles Krisztinával. Őt hozzám hasonlóan tornász olimpikonként és sikeres sportolóként ismerhette meg az ország. Az edzői munkába még Dunaújvárosban kóstoltam bele, az akkori hét-, nyolc-, kilencévesek fejlődését irányítottam. Jelenleg az egészen piciktől (a négyévesektől) a nagyokig, mindenkivel foglalkozunk. A legidősebb tanítványunk az idén lesz tizennyolc éves. A városunk körülbelül hétezer lakosú, de környékbeli településekkel együtt már egy jó népességet tesz ki. A növendékeink ebből az egész körzetből érkeznek, és jó közösséget alkotnak. A miénk egy kis klub, és a tornatermünk is a szabványosnál kisebb. Rengeteget pakolunk, nem ismerünk lehetetlent, minden nehézségen túllendülünk. A lehetőségek miatt ugyan nem tudunk olyan szintet teremteni, mint amilyet versenyzőként elértünk, de mivel a gyerekekkel szép eredményeket érünk el, ezért szeretünk velük dolgozni. Az osztrák viszonyok között nem rossz a színvonalunk, hiszen a serdülőktől fölfelé minden korosztályból van válogatottunk.

Elmarad az olimpia, amit nehéz lesz feldolgozni

– Ismerem a legalább négy évig tartó felkészülés hangulatát és azt a kemény munkát. Versenyzőként az esemény elmaradását minden sportolónak nagyon nehéz lesz feldolgozni. Az az időszak napi két edzést is jelentett a számomra. Az újvárosi záró három évemben már ezek mellett edzősködtem, és szerencsémre a régió első rádiójában műsorvezető is voltam.

Hosszúra nyúlt kényszerszabadság

– Ilyen hosszú „pihenő” még soha nem volt az életemben. Maximum az évi szabadságom lehetett kéthetes, ha külföldre mentem nyaralni. Március 11-én mentünk volna az Európa-bajnokság második válogató versenyére, amire már nem engedtek el bennünket, és azzal egy időben minden közösségi rendezvényt is leállítottak. Ausztriában az első pillanattól következetesen bezárták a létesítményeket, aminek a megsértése a klubok kedvezményeinek elveszítését jelentené.

Otthon is komolyan foglalkoznak tornával

– Mi azt gondoljuk, hogy az előbbiekkel együtt az élet nem állt meg, és tartjuk a tanítványainkkal a kapcsolatot. Jó pár videóanyagot feladatként küldtünk nekik. A napi erősítő és lazító gyakorlatokat pedig ismerik, és otthon is megtudják csinálni. Természetesen tőlük viszont megkapjuk az általuk saját magukról fölvett anyagokat, tehát látjuk, hogy komolyan foglalkoznak a tornával otthon is. Úgy érzem, hogy változatlanul pozitív ez a kötelék közöttünk. Talán, ha megnyílnak az iskolák, akkor a klubunk is.

Korlátok között, de bízva a helyzet javulásában

– Az említett rendszabályokat követve a tiltás óta nem jártunk Ausztriában. Ameddig lehetséges, változatlanul hatkor kelek és elmegyünk egyet sétálni a kutyával. Mellette szerencsés helyzetben vagyunk, mert kertes házban lakunk, és legalább ki lehet lépni a falak közül. Félelem? A híreket olvasva inkább egy kis szorongás tölt el. Mellette ráakadva arra a kevés pozitív információra, ami például az ellenszer megtalálását ígéri, az persze egy kis bizakodást is hoz magával. Ezért remélem, hogy valamennyien beláthatóan nem túl hosszú idő múlva megússzuk, és folytathatjuk az életünket! Ezt kívánom mindenkinek!