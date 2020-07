Hughson kapus is Acélbika maradt

Garret Hughson marad Dunaújvárosban. Ez mindenképpen nagyon jó hír, hiszen a kanadai kapus tavaly remek teljesítményt nyújtott, óriási szerepe volt abban, hogy a középszakaszt a második helyen zárták az Acélbikák. (Most már három kanadai származású hokis maradt Dunaújvárosban, hiszen Kovács Bronson Zoltán és Kee­gan Dansereau-t követően Hughson is az Acélbikákat erősíti, igaz, ő előző két társához képest nem rendelkezik magyar állampolgársággal.)

Hughson egyébként a legjobb észak-amerikai juniorligákban pallérozódott, majd az amerikai egyetemi bajnokságból került Dunaújvárosba. Tavaly ötvennyolc mérkőzést játszott az Erste Ligában, 93,0 százalékos védési hatékonysággal, ami még ennél is jobb lehetett volna, ha a rájátszásra nem fárad el. Ami teljesen érthető volt, hogy így történt, mert egyedül védte végig az egész szezont.

Az idén talán ez nem történik meg, legalábbis jó lenne, ha nem történne meg. És nemcsak azért, hogy Hughson a bajnokság hajrájára ne égjen ki, hanem azért is, mert játéklehetőség híján a fiatal Pinczés Olivérnek nincs lehetősége fejlődésre.

Ami a lényeg: az már többször bebizonyosodott az egyetemes jégkorongtörténetben, egy kapussal nem lehet végigjátszani egy szezont.

De a lényeg! Hughson azzal köszöntötte a dunaújvárosi szurkolókat – néhány szót magyarul mondva –, szeretné bejelenteni, hogy visszatér Dunaújvárosba.

– Alig várom már, hogy ismét a liga legjobb szurkolói előtt szerepelhessek, alig várom, hogy augusztusban visszatérjek a csapathoz. Hajrá Acélbikák!