Hruby Gellért hosszabbított

Hruby Gellért, a Dunaújvárosi Acélbikák saját nevelésű jégkorongozója egy évvel meghosszabbította szerződését, ezt a klub vezetése tegnap hivatalosan jelentette be.

A 24 éves 198 centiméter magas, százkilós védő a nyolcadik felnőttszezonját kezdheti az Acélbikáknál. Pályafutása során csak a dunaújvárosi klubban szerepelt, bár az elmúlt hetekben felmerült, hogy a Schiller SC-hez igazol, de végül is maradt a játékos.

Volt már felnőttválogatott-kerettag, az U20-as nemzeti csapattal világbajnokságon is részt vett 2015-ben, két évvel ezelőtt pedig az U25-ös válogatottban is szerepelt egyszer, mindössze huszonegy évesen. A legutóbbi szezonban harminckét mérkőzésen lépett pályára, ami persze több is lehetett volna, de volt egy hosszan tartó, makacs sérülése.

Hruby Gellért – miután bejelentették, hogy a DAB-ban folytatja pályafutását – videóüzenetében annak adott hangot, hogy nagyon bízik abban, hogy a következő szezonban végig azt a teljesítményt tudják nyújtani, mint legutóbb az Erste Liga középszakaszában.